Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 1 dicembre 2025 la situazione del traffico autostradale in Italia mostra condizioni di pioggia che interessano in particolare la tratta A1 Milano-Napoli con fenomeni segnalati tra Parma e Terre di Canossa – Campegine. Queste condizioni meteo possono comportare rallentamenti e situazioni di guida più difficoltose. Nel corso della giornata monitoreremo eventuali ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della viabilità, con un occhio anche ad altri eventi rilevanti come incidenti gravi o code molto lunghe.
A1 Milano-Napoli
00:04 – Tra Parma e Terre di Canossa – Campegine
Condizioni di pioggia in entrambe le direzioni
Direzione Milano e Napoli
La pioggia interessa la tratta dal chilometro 124.4 al chilometro 119.5 per una lunghezza di 4.9 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia