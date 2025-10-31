Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 1 novembre 2025 vede importanti chiusure e rallentamenti in corso, soprattutto sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A1 Milano-Napoli. Tra le principali segnalazioni della giornata, spiccano la chiusura del tratto tra Pedaso e Grottammare sulla A14 per lavori e una coda di 1 km sulla A1 tra Valsamoggia e Modena sud per un tratto chiuso. Di seguito tutti i dettagli, tratta per tratta, con aggiornamenti in tempo reale.

[p]

A1 Milano-Napoli





00:06 – Valsamoggia e Modena sud

Coda di 1 km per tratto chiuso

Direzione Milano

La coda si estende dal chilometro 170.8 al chilometro 171.8 per una lunghezza totale di 1 km.



A14 Bologna-Taranto





00:06 – Tratto tra Pedaso e Grottammare

Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 1 novembre 2025

Direzione Taranto

La chiusura interessa il tratto dal chilometro 301.8 al chilometro 287.9, per un’estensione di 13.9 km. Entrata consigliata verso Pescara: Grottammare.







00:03 – Area di servizio Piceno Ovest

Area di servizio chiusa fino alle 05:00 del 1 novembre 2025 per tratto chiuso

Direzione Taranto

L’area di servizio Piceno Ovest non è accessibile in direzione Taranto fino a termine lavori.







00:00 – Entrata Canosa

Entrata chiusa in direzione Pescara per lavori fino alle 06:00 del 1 novembre 2025

Direzione Pescara

L’entrata Canosa rimane chiusa al traffico, l’ingresso consigliato è Cerignola Est.



Fonte: Autostrade per l’Italia