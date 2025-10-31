Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 1 novembre 2025 vede importanti chiusure e rallentamenti in corso, soprattutto sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A1 Milano-Napoli. Tra le principali segnalazioni della giornata, spiccano la chiusura del tratto tra Pedaso e Grottammare sulla A14 per lavori e una coda di 1 km sulla A1 tra Valsamoggia e Modena sud per un tratto chiuso. Di seguito tutti i dettagli, tratta per tratta, con aggiornamenti in tempo reale.
A1 Milano-Napoli
00:06 – Valsamoggia e Modena sud
Coda di 1 km per tratto chiuso
Direzione Milano
La coda si estende dal chilometro 170.8 al chilometro 171.8 per una lunghezza totale di 1 km.
A14 Bologna-Taranto
00:06 – Tratto tra Pedaso e Grottammare
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 1 novembre 2025
Direzione Taranto
La chiusura interessa il tratto dal chilometro 301.8 al chilometro 287.9, per un’estensione di 13.9 km. Entrata consigliata verso Pescara: Grottammare.
00:03 – Area di servizio Piceno Ovest
Area di servizio chiusa fino alle 05:00 del 1 novembre 2025 per tratto chiuso
Direzione Taranto
L’area di servizio Piceno Ovest non è accessibile in direzione Taranto fino a termine lavori.
00:00 – Entrata Canosa
Entrata chiusa in direzione Pescara per lavori fino alle 06:00 del 1 novembre 2025
Direzione Pescara
L’entrata Canosa rimane chiusa al traffico, l’ingresso consigliato è Cerignola Est.
Fonte: Autostrade per l’Italia