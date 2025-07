Il traffico sulle autostrade oggi 02 luglio 2025 in tempo reale

Oggi, 2 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diverse code e rallentamenti in varie tratte. Le cause principali includono traffico intenso, incidenti e lavori in corso. Di seguito, una panoramica dettagliata delle principali tratte autostradali e degli eventi in tempo reale.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:57: Coda di 1 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 311.7 al chilometro 308.0 in direzione Taranto.

Ore 08:52: Coda di 4 km tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico congestionato. La coda va dal chilometro 11.0 al chilometro 2.0 in direzione Taranto.

Ore 08:44: Coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso. Non è specificata la lunghezza della coda.

Ore 08:14: Coda in uscita a San Benedetto del Tronto. Non è specificata la lunghezza della coda.

Ore 08:44: Traffico rallentato tra Bari Nord e Bivio Tangenziale Bari per traffico intenso. La situazione è monitorata.

A04 Torino-Trieste

Ore 08:57: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Milano est per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 3.7 km.

Ore 08:56: Coda tra Sesto San Giovanni e Cormano per incidente. La coda si estende dal chilometro 134.0 al chilometro 136.0.

Ore 06:58: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 13.3 km.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:55: Coda tra Camaldoli e Corso Malta per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 5 km.

Ore 07:17: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A12 Genova-Roma

Ore 08:54: Coda di 3 km tra Rapallo e Chiavari per lavori. La coda si estende dal chilometro 34.2 al chilometro 28.4 in direzione Rosignano.

Ore 04:14: Vento forte tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco. La situazione è monitorata.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:47: Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato. La coda si estende dal chilometro 7.3 al chilometro 4.9.

Ore 06:50: Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare per traffico congestionato.

A01 Milano-Napoli

Ore 08:29: Coda di 6 km tra Fidenza e Parma per incidente. La coda va dal chilometro 103.5 al chilometro 93.0 in direzione Napoli.

Ore 08:39: Code a tratti tra Lodi e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 7.7 km.

Ore 08:24: Coda in uscita a Firenze Scandicci per traffico intenso.

Ore 08:05: Coda di 2 km tra Ceprano e Pontecorvo per incidente. La coda si estende dal chilometro 654.7 al chilometro 652.7.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:29: Coda tra Firenze Ovest e Prato est per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 2 km.

Ore 08:09: Code a tratti tra Montecatini Terme e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La lunghezza della coda è di 24 km.

Ore 08:04: Coda di 4 km tra Firenze Ovest e Firenze Peretola per traffico intenso.

