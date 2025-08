Il traffico sulle autostrade oggi 2 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 2 agosto 2025, si presenta particolarmente impegnativa per chi viaggia sulle autostrade italiane. Numerosi eventi stanno interessando la rete autostradale, tra cui code per incidenti sull’A1 Milano-Napoli e code a tratti per traffico intenso sull’A14 Bologna-Taranto. In particolare, segnaliamo una coda di 5 km tra Frosinone e Ceprano sull’A1 e una coda di 5 km tra Pescara Nord e Pescara Sud sull’A14 per incidente. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 08:58: Coda in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione Autostrada Torino-Trieste.

A12 Genova-Roma

Ore 08:58: Traffico rallentato tra Genova Nervi e Chiavari per traffico intenso in direzione Rosignano.

Ore 08:40: Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Est per traffico intenso in direzione Rosignano.

Ore 07:36: Coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova Est per veicolo in avaria in direzione Genova.

Ore 07:00: Pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Deiva Marina in entrambe le direzioni.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:58: Pioggia tra Nodo di Pero e Bivio A4/A21 Torino-Brescia in entrambe le direzioni.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:57: Coda di 1 km tra Frosinone e Ceprano per incidente in direzione Napoli.

Ore 08:55: Coda di 5 km tra Frosinone e Ceprano per traffico congestionato in direzione Napoli. Entrata consigliata verso Napoli: Ceprano. Uscita consigliata provenendo da Roma: Frosinone.

Ore 08:48: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 08:38: Traffico rallentato tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza per traffico intenso in direzione Napoli.

Ore 07:32: Traffico rallentato su Bivio A1/A30 Caserta-Salerno provenendo da Roma verso Salerno per traffico intenso.

Ore 07:07: Area di servizio sovraffollata presso La Macchia ovest in direzione Napoli.

Ore 06:46: Pioggia tra Inizio A1 Milano-Napoli e Lodi in entrambe le direzioni.

Ore 06:09: Code a tratti tra Reggio Emilia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso in direzione Napoli.

Ore 08:20: Coda di 1 km tra Chiusi e Fabro per incidente in direzione Napoli.

Ore 01:15: Uscita chiusa di Torrenova fino alle 23:00 del 3 agosto 2025 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per manifestazione per il giubileo dei giovani in direzione G.R.A.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:53: Code a tratti tra Civitanova Marche e Giulianova per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 08:53: Traffico rallentato tra Giulianova e Pescara Nord per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 08:50: Coda di 5 km tra Pescara Nord e Pescara Sud per incidente in direzione Taranto.

Ore 08:43: Traffico rallentato tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Molfetta per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 08:14: Code a tratti tra Pescara Sud e Lanciano per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 07:00: Code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 06:19: Traffico rallentato tra Vasto Nord e Termoli per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 06:07: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:47: Coda tra Como Centro e Chiasso per attraversamento dogana svizzera in direzione Svizzera.

Ore 06:07: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso in direzione Lainate.

Ore 05:16: Pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso in entrambe le direzioni.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:43: Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Salerno.

Ore 07:47: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Tre Ponti ovest per ripristino incidente in direzione Salerno.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Ore 08:33: Coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso in direzione Genova Voltri.

Ore 03:34: Pioggia tra Bivio Diramaz. A26-A4/A26 Trafori e Vercelli Ovest in entrambe le direzioni.

Ore 03:34: Pioggia tra Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE in entrambe le direzioni.

Ore 03:33: Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Vercelli Est in entrambe le direzioni.

A16 Napoli-Canosa

Ore 08:33: Vento forte tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 08:30: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista un’ora e 45 minuti.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:50: Traffico rallentato tra Affi e Rovereto Nord per traffico intenso in direzione Brennero.

T06 Complanare di Bologna

Ore 06:35: Uscita chiusa di Svincolo San Giovanni in Persiceto fino alle 06:00 dell’8 agosto 2025 provenendo da Bologna Borgo Panigale per lavori. Uscita consigliata: Svincolo SS 9 Via Emilia.

A8 Milano-Varese

Ore 05:17: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni.

Ore 05:17: Pioggia tra Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia