Il traffico sulle autostrade oggi 2 settembre 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 2 settembre 2025, vede una situazione del traffico sulle autostrade italiane caratterizzata da code, rallentamenti e piogge che interessano diverse tratte, soprattutto nelle prime ore del mattino. In particolare, si segnalano code dovute a incidenti sulla A14 Bologna-Taranto tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio e sulla A1 Milano-Napoli in zona Milano, oltre a piogge diffuse che stanno interessando ampi tratti della rete autostradale, come sulla A1 tra Chiusi e Ceprano. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più rilevanti registrati oggi.

A27 Venezia – Belluno

Ore 08:58: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Sile Est in direzione Ss51 Alemagna.

Ore 08:21: Coda di 2 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:33: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Fadalto in entrambe le direzioni.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:57: Coda tra Bivio A13-Padova Sud e Padova Industriale in direzione Padova per traffico intenso.

Ore 08:36: Coda di 2 km tra Ferrara sud e Altedo in direzione Bologna per incidente.

Ore 08:28: Code a tratti tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna per traffico intenso.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:57: Coda di 1 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione Taranto per incidente.

Ore 08:43: Pioggia tra Faenza e Rimini sud in entrambe le direzioni.

Ore 07:16: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 07:16: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 05:17: Pioggia tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in entrambe le direzioni.

Ore 05:15: Pioggia tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in entrambe le direzioni.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:52: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. in entrambe le direzioni.

Ore 08:48: Coda a Bivio Racc. A1-Tang. est/A1 MI-NA in direzione Milano-P.Le Corvetto per incidente.

Ore 08:45: Coda tra Melegnano Svincolo e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per incidente.

Ore 08:43: Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:35: Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 08:33: Traffico Rallentato tra Badia e Firenzuola in direzione Firenze per traffico intenso.

Ore 08:19: Traffico Rallentato a Bivio A1-Variante in direzione Napoli per veicolo in avaria.

Ore 08:05: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 07:57: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in entrambe le direzioni.

Ore 07:56: Pioggia tra Chiusi e Ceprano in entrambe le direzioni.

Ore 05:23: Pioggia tra Modena sud e Bivio A1-Variante in entrambe le direzioni.

Ore 05:19: Pioggia tra Sasso Marconi e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni.

Ore 04:31: Pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255 in entrambe le direzioni.

A12 Genova-Roma

Ore 08:51: Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso.

Ore 06:48: Pioggia tra Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto in entrambe le direzioni.

A7 Milano-Genova

Ore 08:42: Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova in direzione Milano per traffico intenso.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:39: Coda in uscita a Fuorigrotta in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 08:18: Coda in uscita a Zona Ospedaliera in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:39: Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 08:14: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 08:04: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:45: Mancanza di gasolio per veicoli pesanti presso l’area di servizio Novate nord in direzione Torino per lavori.

A8 Milano-Varese

Ore 08:37: Code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione Varese per traffico intenso.

Ore 07:42: Code a tratti tra Busto Arsizio e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:42: Coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:40: Coda in uscita alla barriera di Milano Nord in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 06:53: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:48: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:30: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno in direzione Caserta per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A27 Racc. Conegliano

Ore 08:28: Coda in entrata a Conegliano Veneto verso Allacciamento A28 per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:31: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

Ore 07:28: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 05:19: Pioggia tra Firenze Peretola e Lucca est in entrambe le direzioni.

A24 Roma-Teramo

Ore 06:47: Code a tratti tra Via Togliatti e Portonaccio in direzione Tangenziale Est per traffico intenso.

Ore 06:15: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 07:14: Pioggia tra Fino Mornasco e Chiasso in entrambe le direzioni.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 02:30: Pioggia tra Udine sud e Confine di Stato in entrambe le direzioni.

T06 Complanare di Bologna

Ore 05:17: Pioggia tra Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia