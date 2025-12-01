Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 2 Dicembre 2025 00:08

Il 2 dicembre 2025 il traffico in Italia presenta principalmente interruzioni e chiusure per lavori su alcune tratte strategiche, in particolare sulla Complanare di Bologna e sull’autostrada Torino-Trieste (A4). Un esempio significativo è il tratto chiuso tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde sulla Complanare di Bologna, con deviazioni consigliate fino alle 5 del mattino. Un altro caso rilevante riguarda la chiusura tra Sesto San Giovanni e Cormano sull’A4 in direzione Torino, con raccomandazioni per entrate alternative dalla A8 Milano-Varese.

 

Autostrada A4 Torino-Trieste



00:02 – Area di servizio Lambro nord
Area di servizio chiusa per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Direzione Torino



00:00 – Tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Entrata consigliata verso Torino: Fiera Milano su A8 Milano-Varese.
Direzione Torino

Complanare di Bologna (T06)



00:05 – Tratto tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo San Giovanni in Persiceto su Racc. Borgo Panigale-Tang. Bologna.
Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto



00:02 – Svincolo San Giovanni in Persiceto
Entrata chiusa fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025 verso Bologna Borgo Panigale per lavori.
Entrata consigliata verso Bologna Borgo Panigale: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.
Direzione Bologna Borgo Panigale



00:01 – Tratto tra Bivio Tangenziale Bologna e Svincolo SS 9 Via Emilia
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Uscita consigliata provenendo da Complanare di Bologna: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.
Direzione Bologna Borgo Panigale

 

Fonte: Autostrade per l’Italia

 

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

