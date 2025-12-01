Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 2 dicembre 2025 il traffico in Italia presenta principalmente interruzioni e chiusure per lavori su alcune tratte strategiche, in particolare sulla Complanare di Bologna e sull’autostrada Torino-Trieste (A4). Un esempio significativo è il tratto chiuso tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde sulla Complanare di Bologna, con deviazioni consigliate fino alle 5 del mattino. Un altro caso rilevante riguarda la chiusura tra Sesto San Giovanni e Cormano sull’A4 in direzione Torino, con raccomandazioni per entrate alternative dalla A8 Milano-Varese.

Autostrada A4 Torino-Trieste





00:02 – Area di servizio Lambro nord

Area di servizio chiusa per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.

Direzione Torino







00:00 – Tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano

Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.

Entrata consigliata verso Torino: Fiera Milano su A8 Milano-Varese.

Direzione Torino



Complanare di Bologna (T06)





00:05 – Tratto tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde

Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.

Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo San Giovanni in Persiceto su Racc. Borgo Panigale-Tang. Bologna.

Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto







00:02 – Svincolo San Giovanni in Persiceto

Entrata chiusa fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025 verso Bologna Borgo Panigale per lavori.

Entrata consigliata verso Bologna Borgo Panigale: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

Direzione Bologna Borgo Panigale







00:01 – Tratto tra Bivio Tangenziale Bologna e Svincolo SS 9 Via Emilia

Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.

Uscita consigliata provenendo da Complanare di Bologna: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

Direzione Bologna Borgo Panigale



Fonte: Autostrade per l’Italia