Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 2 dicembre 2025 il traffico in Italia presenta principalmente interruzioni e chiusure per lavori su alcune tratte strategiche, in particolare sulla Complanare di Bologna e sull’autostrada Torino-Trieste (A4). Un esempio significativo è il tratto chiuso tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde sulla Complanare di Bologna, con deviazioni consigliate fino alle 5 del mattino. Un altro caso rilevante riguarda la chiusura tra Sesto San Giovanni e Cormano sull’A4 in direzione Torino, con raccomandazioni per entrate alternative dalla A8 Milano-Varese.
Autostrada A4 Torino-Trieste
00:02 – Area di servizio Lambro nord
Area di servizio chiusa per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Direzione Torino
00:00 – Tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Entrata consigliata verso Torino: Fiera Milano su A8 Milano-Varese.
Direzione Torino
Complanare di Bologna (T06)
00:05 – Tratto tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo San Giovanni in Persiceto su Racc. Borgo Panigale-Tang. Bologna.
Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
00:02 – Svincolo San Giovanni in Persiceto
Entrata chiusa fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025 verso Bologna Borgo Panigale per lavori.
Entrata consigliata verso Bologna Borgo Panigale: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.
Direzione Bologna Borgo Panigale
00:01 – Tratto tra Bivio Tangenziale Bologna e Svincolo SS 9 Via Emilia
Tratto chiuso per lavori fino alle 05:00 del 2 dicembre 2025.
Uscita consigliata provenendo da Complanare di Bologna: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.
Direzione Bologna Borgo Panigale
Fonte: Autostrade per l’Italia