Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico autostradale in Italia per il 2 ottobre 2025 si presenta sotto il segno dell’instabilità meteo, con disagi causati soprattutto dal vento forte. In questo aggiornamento forniremo una panoramica completa delle principali tratte, evidenziando dove si registrano rallentamenti o criticità. Ad esempio, si segnala vento intenso sulla A12 tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia, mentre su altre arterie la situazione resta più scorrevole. Tutti i dettagli, tratta per tratta, sono consultabili qui di seguito.
A12 GENOVA-ROMA
00:02 – Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia
Vento Forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia
Direzione: in entrambe le direzioni
Il tratto interessato si estende dal chilometro 79.414 al chilometro 65.302 per una lunghezza complessiva di 14,1 km.
Si consiglia massima prudenza a causa delle raffiche di vento che potrebbero rendere la guida difficoltosa, soprattutto ai mezzi pesanti e veicoli telonati.
Fonte: Autostrade per l’Italia