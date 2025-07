Il traffico sulle autostrade oggi 3 luglio 2025 in tempo reale

Oggi, 3 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diverse code e rallentamenti a causa di traffico intenso, incidenti e veicoli in avaria. Le principali tratte interessate includono l’A10, l’A07, l’A01 e l’A26, con disservizi segnalati in diverse direzioni.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:07: Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. La coda si estende per 2.3 km in direzione Genova.

A07 Milano-Genova

Ore 08:07: Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. La coda si estende per 2.8 km in direzione Milano.

A01 Milano-Napoli

Ore 08:02: Traffico Rallentato tra Bivio A1-Variante e Badia per traffico intenso. La situazione di rallentamento si estende per 14.484 km in direzione Firenze.

Ore 07:55: Traffico Rallentato tra Bivio A1-Variante e Calenzano per traffico intenso. La situazione di rallentamento si estende per 10 km in direzione Napoli.

Ore 07:52: Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. La coda si estende per 4.9 km in direzione Napoli.

Ore 07:48: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso.

Ore 07:41: Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso. La coda si estende per 1.6 km in direzione Napoli.

Ore 07:39: Coda tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e Inizio Tangenziale est MI per traffico intenso. La coda si estende per 1.7 km.

A26 Ge-Voltri-Gravellona Toce

Ore 08:04: Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria. La coda si estende per 3 km in direzione Gravellona Toce.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:03: Coda tra Camaldoli e Arenella per traffico intenso. La coda si estende per 1.5 km in direzione Allacc. Diramazione Capodichino.

Ore 07:24: Coda tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso. La coda si estende per 0.5 km in direzione Pozzuoli.

Ore 07:23: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A13 Bologna-Padova

Ore 07:58: Coda di 2 km tra Ferrara Nord e Altedo per incidente. La coda si estende per 2 km in direzione Bologna.

A04 Torino-Trieste

Ore 08:00: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso.

Ore 07:40: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. La situazione di code a tratti si estende per 13.3 km in direzione Trieste.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:32: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La situazione di code a tratti si estende per 11 km in direzione Firenze.

Ore 07:19: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda si estende per 1.9 km.

A52 Tangenziale Nord di Milano

Ore 07:58: Code a tratti tra CC MI Serravalle / A52 e Allacciamento A52/A8 per traffico intenso. La situazione di code a tratti si estende per 2.88 km in direzione Cavalcavia Rho.

Fonte: https://www.autostrade.it/it/infoviabilita/traffico-in-real-time