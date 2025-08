Il traffico sulle autostrade oggi 3 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 3 agosto 2025, vede un traffico particolarmente intenso sulle principali autostrade italiane, con rallentamenti, code e condizioni meteo avverse in diversi tratti. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 2 km tra Como Centro e Chiasso sull’A9 per l’attraversamento della dogana svizzera e una lunga attesa al Traforo del Monte Bianco verso Courmayeur. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, con aggiornamenti in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:56: Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per traffico intenso. Il rallentamento interessa 4 km, dal chilometro 308 al chilometro 304.

Ore 09:30: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato è di 10 km, dal chilometro 267 al chilometro 277.

Ore 08:51: Pioggia tra Firenze sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. Il tratto interessato è di 5,9 km, dal chilometro 292 al chilometro 297,9.

Ore 08:49: Pioggia tra Aglio km 255 e Incisa – Reggello in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 64,45 km, dal chilometro 319,9 al chilometro 255,45.

Ore 03:50: Chiusura stazione di rifornimento presso area di servizio Roncobilaccio ovest in direzione Napoli per guasto all’impianto.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:51: Code a tratti tra Cormano e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato è di 8,4 km, dal chilometro 138,3 al chilometro 129,9.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:45: Coda in uscita alla barriera di Taranto Nord in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 09:19: Pioggia tra Cattolica e Senigallia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 50,3 km, dal chilometro 194,5 al chilometro 144,2.

A30 Caserta-Salerno

Ore 09:45: Traffico Rallentato su Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino provenendo da Caserta verso Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 09:36: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista un’ora e 15 minuti.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 09:21: Coda di 2 km tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana svizzera.

Ore 09:20: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:50: Pioggia tra Firenze Peretola e Bivio A11/SS 1 Aurelia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 81,7 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia