Il traffico sulle autostrade oggi 3 settembre 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 3 settembre 2025, si presenta con traffico sostenuto e diversi disagi sulle principali autostrade italiane. Numerose code e rallentamenti sono segnalati, in particolare a causa di traffico intenso e incidenti. Tra gli eventi più significativi si segnala una coda di 4 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sull’A1 Milano-Napoli per incidente e code a tratti di oltre 12 km sull’A4 Torino-Trieste tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, della situazione aggiornata.

A8 Milano-Varese

Ore 08:57: Coda in uscita a Castellanza provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Varese.

Ore 08:33: Coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate per traffico intenso in direzione Varese.

Ore 08:32: Code a tratti tra Busto Arsizio e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 08:10: Code a tratti tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste per traffico intenso in direzione Milano.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:57: Coda di 4 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per incidente in direzione Napoli. Entrata consigliata verso Firenze: Sasso Marconi. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.

Ore 08:29: Coda in uscita a Parma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni.

Ore 08:29: Traffico rallentato tra Settebagni e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione G.R.A.

Ore 08:28: Traffico rallentato a Bivio A1-Variante per veicolo in avaria in direzione Napoli.

Ore 07:59: Traffico rallentato tra Fabro e Chiusi per veicolo in avaria in direzione Milano.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:47: Coda di 2 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Venezia.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:44: Code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso in direzione Torino.

Ore 08:25: Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Torino.

Ore 07:44: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Trieste.

Ore 07:13: Code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni per traffico intenso in direzione Trieste.

A12 Genova-Roma

Ore 08:34: Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:27: Coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Ore 07:54: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

Ore 07:53: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso in direzione Taranto.

A7 Milano-Genova

Ore 08:11: Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 08:10: Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:10: Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato in direzione Tangenziale Est.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:00: Coda tra Camaldoli e Capodimonte per traffico intenso in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:39: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Modena.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:45: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Firenze.

Ore 07:34: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Firenze.

Fonte: Autostrade per l’Italia