Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il 3 dicembre 2025 la situazione del traffico nelle principali autostrade italiane è caratterizzata principalmente da una serie di chiusure dovute a lavori programmati che interessano diverse tratte e diramazioni. Tra gli eventi più significativi segnaliamo la chiusura dell’entrata Arco Felice sulla Tangenziale di Napoli verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino, prevista fino alle 2 di notte, e la chiusura di tratti e uscite sulla Complanare di Bologna fino alle 5 del mattino per lavori. Di seguito i dettagli degli interventi strada per strada.
Tangenziale di Napoli (A56)
00:05 – TANGENZIALE DI NAPOLI – Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata Arco Felice in entrata è chiuso al traffico fino alle 02:00 del 3/12/2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: SS Domitiana.
Complanare di Bologna (T06)
00:01 – COMPLANARE DI BOLOGNA – Autostrada Bologna-Taranto
Tratto Chiuso tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde fino alle 05:00 del 3/12/2025 per lavori.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo San Giovanni in Persiceto su Racc. Borgo Panigale – Tangenziale Bologna.
Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.
00:01 – COMPLANARE DI BOLOGNA – Autostrada Milano-Napoli
Uscita di Svincolo 12 Ss65 Della Futa chiusa al traffico fino alle 05:00 del 3/12/2025 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori.
Direzione Autostrada Milano-Napoli
Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 13 SS9 Via Emilia.
00:00 – COMPLANARE DI BOLOGNA – Bologna Borgo Panigale
Svincolo San Giovanni in Persiceto in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 3/12/2025 verso Bologna Borgo Panigale per lavori.
Direzione Bologna Borgo Panigale
Entrata consigliata verso Bologna Borgo Panigale: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.
Fonte: Autostrade per l’Italia