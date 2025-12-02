Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 3 dicembre 2025 la situazione del traffico nelle principali autostrade italiane è caratterizzata principalmente da una serie di chiusure dovute a lavori programmati che interessano diverse tratte e diramazioni. Tra gli eventi più significativi segnaliamo la chiusura dell’entrata Arco Felice sulla Tangenziale di Napoli verso l’Allacciamento Diramazione Capodichino, prevista fino alle 2 di notte, e la chiusura di tratti e uscite sulla Complanare di Bologna fino alle 5 del mattino per lavori. Di seguito i dettagli degli interventi strada per strada.

Tangenziale di Napoli (A56)

00:05 – TANGENZIALE DI NAPOLI – Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata Arco Felice in entrata è chiuso al traffico fino alle 02:00 del 3/12/2025 verso Allacc. Diramazione Capodichino per lavori.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: SS Domitiana.

Complanare di Bologna (T06)

00:01 – COMPLANARE DI BOLOGNA – Autostrada Bologna-Taranto

Tratto Chiuso tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 3 Ramo Verde fino alle 05:00 del 3/12/2025 per lavori.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo San Giovanni in Persiceto su Racc. Borgo Panigale – Tangenziale Bologna.

Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.

00:01 – COMPLANARE DI BOLOGNA – Autostrada Milano-Napoli

Uscita di Svincolo 12 Ss65 Della Futa chiusa al traffico fino alle 05:00 del 3/12/2025 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori.

Direzione Autostrada Milano-Napoli

Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 13 SS9 Via Emilia.

00:00 – COMPLANARE DI BOLOGNA – Bologna Borgo Panigale

Svincolo San Giovanni in Persiceto in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 3/12/2025 verso Bologna Borgo Panigale per lavori.

Direzione Bologna Borgo Panigale

Entrata consigliata verso Bologna Borgo Panigale: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

Fonte: Autostrade per l’Italia