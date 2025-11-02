Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Nella giornata di 3 novembre 2025, la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane evidenzia alcune criticità dovute sia a eventi meteorologici che a lavori programmati. In particolare, si segnalano forti venti sull’A23 Palmanova-Tarvisio e sull’A27 Venezia-Belluno, mentre sulla tangenziale di Napoli (A56) diverse chiusure e lavori potrebbero causare rallentamenti e deviazioni. Ad esempio, il tratto tra Capodimonte e Corso Malta sulla A56 è chiuso per lavori fino alle prime ore del mattino, così come sono interdette alcune aree di servizio.

A1 MILANO-NAPOLI





00:05 – Area di servizio Secchia ovest

Servizi di ristorazione non disponibili a causa di un guasto all’impianto.

Direzione Napoli

I servizi di ristorazione risultano chiusi fino alle ore 03:00 del 3 novembre 2025.



A23 PALMANOVA-TARVISIO





00:06 – Traffico tra Udine sud e Carnia

Vento forte tra Udine sud e Carnia.

In entrambe le direzioni

La tratta interessata si estende dal km 59,6 al km 18,5 per una lunghezza totale di 41,1 km.



A27 VENEZIA-BELLUNO





00:05 – Tra Vittorio Veneto sud e Fadalto

Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto.

In entrambe le direzioni

La tratta coinvolta va dal km 66,8 al km 52,3, per una lunghezza complessiva di 14,5 km.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:02 – Entrata Capodimonte verso Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata chiusa al traffico per lavori fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:02 – Area di servizio Scudillo est

Area di servizio chiusa per lavori fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025.







00:01 – Tra Capodimonte e Corso Malta

Tratto chiuso fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025 per lavori.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata da Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Corso Malta: Corso Malta.







00:01 – Entrata Arenella verso Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata chiusa al traffico per lavori fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025.

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.



Fonte: Autostrade per l’Italia