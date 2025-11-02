Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Nella giornata di 3 novembre 2025, la situazione del traffico sulle principali autostrade italiane evidenzia alcune criticità dovute sia a eventi meteorologici che a lavori programmati. In particolare, si segnalano forti venti sull’A23 Palmanova-Tarvisio e sull’A27 Venezia-Belluno, mentre sulla tangenziale di Napoli (A56) diverse chiusure e lavori potrebbero causare rallentamenti e deviazioni. Ad esempio, il tratto tra Capodimonte e Corso Malta sulla A56 è chiuso per lavori fino alle prime ore del mattino, così come sono interdette alcune aree di servizio.
A1 MILANO-NAPOLI
00:05 – Area di servizio Secchia ovest
Servizi di ristorazione non disponibili a causa di un guasto all’impianto.
Direzione Napoli
I servizi di ristorazione risultano chiusi fino alle ore 03:00 del 3 novembre 2025.
A23 PALMANOVA-TARVISIO
00:06 – Traffico tra Udine sud e Carnia
Vento forte tra Udine sud e Carnia.
In entrambe le direzioni
La tratta interessata si estende dal km 59,6 al km 18,5 per una lunghezza totale di 41,1 km.
A27 VENEZIA-BELLUNO
00:05 – Tra Vittorio Veneto sud e Fadalto
Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto.
In entrambe le direzioni
La tratta coinvolta va dal km 66,8 al km 52,3, per una lunghezza complessiva di 14,5 km.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:02 – Entrata Capodimonte verso Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata chiusa al traffico per lavori fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.
00:02 – Area di servizio Scudillo est
Area di servizio chiusa per lavori fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025.
00:01 – Tra Capodimonte e Corso Malta
Tratto chiuso fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025 per lavori.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata da Pozzuoli: Capodimonte. Uscita consigliata provenendo da Corso Malta: Corso Malta.
00:01 – Entrata Arenella verso Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata chiusa al traffico per lavori fino alle ore 06:00 del 3 novembre 2025.
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.
Fonte: Autostrade per l’Italia