Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di venerdì 3 ottobre 2025 sulle autostrade italiane si apre con particolari criticità concentrate su alcune tratte fondamentali della rete viaria nazionale. Nell’articolo di oggi, offriremo una panoramica dettagliata sulle principali segnalazioni: ad esempio, un incidente ha causato la chiusura di un tratto della A12 Genova-Roma direzione Ss1 Aurelia nella zona di Tarquinia. Tutti i dettagli sulle deviazioni, le tratte coinvolte e le principali raccomandazioni verranno illustrati nei prossimi paragrafi.

A12 – Genova-Roma





00:36 – Tarquinia Centro dir. Nord e Tarquinia

Tratto Chiuso per incidente

Direzione Ss1 Aurelia

Il tratto chiuso interessa la corsia in direzione nord fra il chilometro 77.8 e 75.7, per una lunghezza di 2.1 km. Il traffico è bloccato tra Tarquinia Centro diramazione Nord e Tarquinia, raccomandata massima attenzione e utilizzo di percorsi alternativi dove possibile.



Fonte: Autostrade per l’Italia