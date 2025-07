Il traffico sulle autostrade oggi 4 luglio 2025 in tempo reale

Il 4 luglio 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta diverse criticità, con code e rallentamenti principalmente dovuti a incidenti, traffico intenso e veicoli in avaria. Le tratte più interessate sono l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A07 Milano-Genova, con code significative e rallentamenti in varie direzioni. Inoltre, sono segnalati focolai di incendio e disservizi nelle aree di servizio, che contribuiscono a rallentare la circolazione. Di seguito il dettaglio per tratta con gli aggiornamenti più recenti.

A01 Milano-Napoli

Ore 08:20:03: Coda di 2 km tra Bivio A1-Variante e Calenzano in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:16:31: Code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 08:04:35: Code a tratti tra Parma e Reggio Emilia in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 07:57:29: Coda di 3 km tra Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli per incidente.

Ore 07:28:00: Code a tratti tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 07:21:16: Code a tratti tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:56:45: L’area di servizio S. Martino est in direzione Milano è sprovvista di metano per un guasto all’impianto.

Ore 08:11:29: L’area di servizio Santerno ovest in direzione Taranto ha i servizi igienici bar non disponibili fino alle 09:00 del 05/07/2025 per un guasto all’impianto.

A07 Milano-Genova

Ore 08:10:03: Coda di 1 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova per veicolo in avaria.

Ore 08:06:01: Traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Genova per traffico intenso.

Ore 07:45:09: Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:07:20: Coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano in direzione Ventimiglia per veicolo in avaria.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:19:58: L’area di servizio Santerno ovest in direzione Taranto ha i servizi igienici bar non disponibili fino alle 09:00 del 05/07/2025 per un guasto all’impianto.

Ore 08:10:20: Traffico rallentato tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona per lavori.

Ore 07:44:48: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 07:38:17: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:42:00: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 07:32:03: Coda in entrata a Corso Malta per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Ore 07:20:13: Coda tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

A08 Milano-Varese

Ore 08:01:43: Coda di 5 km tra Origgio Ovest e Busto Arsizio per incidente. Entrata consigliata verso Varese: Bivio A8-A36 Pedemontana. Uscita consigliata provenendo da Milano: Bivio A9-A36 Pedemontana su A9 Lainate-Chiasso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:00:55: Traffico rallentato tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

Ore 07:18:58: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Firenze.

A09 Lainate-Como Chiasso

Ore 07:36:27: Coda tra Como Monte Olimpino e Ponte Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana Svizzera.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:11:29: Fumo tra Grande Raccordo Anulare e Innesto Complanare A24 per incendio in direzione Tangenziale Est.

Ore 08:08:32: Fumo tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per incendio in direzione G.R.A..

Ore 08:08:15: Incendio tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare in direzione G.R.A..

