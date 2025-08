Il traffico sulle autostrade oggi 4 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di lunedì 4 agosto 2025 si apre con traffico intenso e numerosi disagi sulle principali autostrade italiane. In questo articolo troverai il dettaglio della situazione tratta per tratta, con aggiornamenti in tempo reale su code, rallentamenti, incidenti, chiusure e condizioni meteo avverse. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 9 km sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per incidente e temporali sulla A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Poggio Imperiale. Di seguito il quadro completo della viabilità autostradale.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:58: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:57: Coda di 9 km tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Napoli per incidente. Entrata consigliata verso Bologna: Modena Nord. Uscita consigliata provenendo da Milano: Terre di Canossa – Campegine.

Ore 08:55: Traffico rallentato tra Valdarno e Firenze sud in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:52: Coda tra Inizio Complanare Piacenza sud e Fine Complanare Piacenza sud in direzione Bologna per traffico intenso.

Ore 08:52: Coda tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:46: Code a tratti tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Parma in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 08:37: Coda in uscita a Reggio Emilia provenendo da Milano per traffico intenso.

Ore 08:15: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Bisenzio est per guasto all’impianto.

Ore 07:42: Coda tra Inizio Tangenziale est MI e Allacciamento A1 Milano-Napoli per incidente.

Ore 06:55: Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli per lavori.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:46: Code a tratti tra Ospitaletto e Bivio A4/A21 Torino-Brescia in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 08:40: Code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 08:38: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso.

Ore 07:57: Coda di 3 km tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Milano est in direzione Torino per lavori.

Ore 06:51: Coda tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Monza in direzione Trieste per lavori.

Ore 06:20: Uscita chiusa a Sesto San Giovanni in direzione Torino fino alle 06:00 dell’8 agosto 2025 per lavori. Uscita consigliata: Monza.

Ore 06:19: Entrata chiusa a Sesto San Giovanni in direzione Trieste fino alle 06:00 dell’8 agosto 2025 per lavori. Entrata consigliata: Monza.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:57: Temporali tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.

Ore 08:40: Coda in entrata a Giulianova per incidente.

Ore 07:42: Incendio su Bivio A14/A16 Napoli-Canosa provenendo da Pescara verso Napoli.

Ore 07:33: Pioggia tra Vasto Nord e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.

Ore 04:04: Vento forte tra Ancona sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:57: Coda di 1 km tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze per veicolo in avaria.

Ore 08:26: Traffico rallentato tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:35: Coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:19: Code a tratti tra Padova Industriale e Bivio A13/A4 Torino-Trieste in direzione Padova per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:08: Coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:12: Coda tra Turate e Lomazzo Nord in direzione Svizzera per lavori.

Ore 07:43: Coda in uscita a Lomazzo Nord provenendo da Lainate per traffico intenso.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:25: Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A24 Roma-Teramo / Complanare TPU SX

Ore 08:16: Coda tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA in direzione G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 06:59: Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 08:16: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista un’ora.

A12 Genova-Roma

Ore 06:19: Vento forte tra Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino e Santa Severa in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia