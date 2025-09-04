Il traffico sulle autostrade oggi 4 settembre 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 4 settembre 2025, si presenta particolarmente intensa in diversi tratti, con code e rallentamenti dovuti sia a traffico intenso che a incidenti e lavori. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 4 km sulla A22 tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso e una coda di 3 km sulla Tangenziale di Napoli (A56) tra Secondigliano-Aeroporto e Capodimonte causata da un incidente. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta.

A26 GE-VOLTRI-GRAVELL.TOCE

Ore 08:57: Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce per lavori. La coda si estende dal chilometro 3.3 al chilometro 1.0.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:53: Coda di 3 km tra Secondigliano-Aeroporto e Capodimonte in direzione Pozzuoli per incidente. La coda va dal chilometro 16.1 al chilometro 20.0.

Ore 07:56: Coda tra Vomero e Capodimonte in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino per traffico intenso. La coda si estende dal chilometro 16.1 al chilometro 12.5.

Ore 07:24: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:47: Traffico Rallentato tra Badia e Bivio A1-Variante in direzione Bologna per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal chilometro 6.0 al chilometro 11.0.

Ore 08:35: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal chilometro 265.0 al chilometro 271.0.

A8 Milano-Varese

Ore 08:46: Coda tra Fiera Milano e Cascina Merlata in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 0.3 al chilometro 2.2.

Ore 07:42: Traffico Rallentato tra Busto Arsizio e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 10.7 al chilometro 24.5.

A27 Venezia – Belluno

Ore 08:43: Coda di 1 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 3.0.

Ore 05:55: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 66.8 al chilometro 58.9.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:41: Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 313.0 al chilometro 309.0.

A24 Complanare TPU SX

Ore 08:22: Code a tratti tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA in direzione G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 1.6.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:15: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 5.0 al chilometro 4.0.

Ore 08:12: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38.2 al chilometro 4.8.

Ore 07:08: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Alento ovest in direzione Taranto.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:04: Code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 126.2 al chilometro 138.3.

Ore 07:11: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 138.3 al chilometro 125.0.

A52 Tangenziale Nord di Milano

Ore 07:56: Coda tra CC MI Serravalle / A52 e Allacciamento A52/A8 in direzione Cavalcavia Rho per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 21.61 al chilometro 18.73.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:53: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 1.9.

Ore 07:43: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 7.0 al chilometro 20.0.

A24 Roma-Teramo

Ore 06:24: Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato. Il tratto interessato va dal chilometro 7.3 al chilometro 4.9.

Fonte: Autostrade per l’Italia