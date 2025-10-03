Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 4 ottobre 2025, si caratterizza per alcune chiusure e lavori programmati che potrebbero influire sul viaggio degli automobilisti. In particolare, sulla A10 tra Arenzano e Varazze è previsto un tratto chiuso per lavori, mentre in Emilia Romagna viene segnalata la chiusura dell’allacciamento tra la complanare di Bologna e la A13 per manutenzione. Di seguito i dettagli aggiornati tratta per tratta con tutti gli eventi principali della giornata.

A1 MILANO-NAPOLI





00:00 – Basso Lodigiano e Casalpusterlengo

Tratto chiuso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo fino alle 5:00 del 4 ottobre 2025 per lavori programmati.

Direzione Milano

Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo.



A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





00:05 – Piani d’Invrea nord

Area di servizio chiusa in direzione Ventimiglia: l’area di servizio Piani d’Invrea nord è chiusa fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025.

Direzione Ventimiglia







00:03 – Arenzano e Varazze

Tratto chiuso tra Arenzano e Varazze fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025 per lavori programmati.

Direzione Ventimiglia

Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano.



COMPLANARE DI BOLOGNA (T06)





00:00 – Bivio Complanare BO/Racc. A13 BO-PD

Allacciamento chiuso fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025 per lavori. Provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Autostrada Bologna-Padova, si consiglia di utilizzare l’entrata Bologna Fiera su A14 o Bologna Interporto su A13.

Direzione Autostrada Milano-Napoli







00:00 – Bivio Complanare BO/Racc. A13 BO-PD

Allacciamento chiuso fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025 per lavori. Provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Autostrada Bologna-Padova, si consiglia di utilizzare l’entrata Bologna Fiera su A14 o Bologna Interporto su A13.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto



Fonte: Autostrade per l’Italia