Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Pubblicato: 4 Ottobre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 4 ottobre 2025, si caratterizza per alcune chiusure e lavori programmati che potrebbero influire sul viaggio degli automobilisti. In particolare, sulla A10 tra Arenzano e Varazze è previsto un tratto chiuso per lavori, mentre in Emilia Romagna viene segnalata la chiusura dell’allacciamento tra la complanare di Bologna e la A13 per manutenzione. Di seguito i dettagli aggiornati tratta per tratta con tutti gli eventi principali della giornata.

 

A1 MILANO-NAPOLI



00:00 – Basso Lodigiano e Casalpusterlengo
Tratto chiuso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo fino alle 5:00 del 4 ottobre 2025 per lavori programmati.
Direzione Milano
Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA



00:05 – Piani d’Invrea nord
Area di servizio chiusa in direzione Ventimiglia: l’area di servizio Piani d’Invrea nord è chiusa fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025.
Direzione Ventimiglia



00:03 – Arenzano e Varazze
Tratto chiuso tra Arenzano e Varazze fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025 per lavori programmati.
Direzione Ventimiglia
Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano.

COMPLANARE DI BOLOGNA (T06)



00:00 – Bivio Complanare BO/Racc. A13 BO-PD
Allacciamento chiuso fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025 per lavori. Provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Autostrada Bologna-Padova, si consiglia di utilizzare l’entrata Bologna Fiera su A14 o Bologna Interporto su A13.
Direzione Autostrada Milano-Napoli



00:00 – Bivio Complanare BO/Racc. A13 BO-PD
Allacciamento chiuso fino alle 6:00 del 4 ottobre 2025 per lavori. Provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Autostrada Bologna-Padova, si consiglia di utilizzare l’entrata Bologna Fiera su A14 o Bologna Interporto su A13.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Autostrade Traffico