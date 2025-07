Il traffico sulle autostrade oggi 5 luglio 2025 in tempo reale

Il 5 luglio 2025 presenta una situazione di traffico caratterizzata da code e code a tratti in diverse tratte autostradali, con particolare intensità sulle direttrici principali come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Sono inoltre segnalati incendi e fumo sulla A14, nonché pioggia e temporali che interessano alcune tratte del Nord Italia. Alcune aree di servizio presentano disservizi ai servizi igienici e camper service non disponibili per guasti o lavori. Sono in corso lavori che comportano chiusure di allacciamenti e deviazioni consigliate, in particolare sulla A1. Di seguito il dettaglio per tratta con gli aggiornamenti più recenti.

A09 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:54:21: Temporali tra Fino Mornasco e Chiasso in entrambe le direzioni, con condizioni meteo avverse che possono influire sulla viabilità.

Ore 08:12:59: Coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso.

Ore 07:39:51: Pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso in entrambe le direzioni, con una lunghezza di circa 30,93 km.

Ore 08:09:28: Chiuso al traffico il Bivio A1/A58 fino alle 18:00 del 05/07/2025 provenendo da Milano verso Agrate per lavori. Entrata consigliata verso Agrate: Vizzolo Predabissi su Agrate-Melegnano. Uscita consigliata provenendo da Milano: Melegnano.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:43:59: Fumo tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni per incendio.

Ore 08:43:23: Incendio tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Canosa in direzione Taranto.

Ore 08:36:03: Incendio tra Cattolica e Pesaro in direzione Taranto, con una lunghezza interessata di circa 11,7 km.

Ore 08:23:48: Pioggia tra Cavenago e Brescia Ovest in entrambe le direzioni sulla A4 Torino-Trieste, con una estensione di 65,2 km.

Ore 08:03:26: Fumo tra Acquaviva Delle Fonti e Gioia del Colle per veicolo in fiamme in entrambe le direzioni.

Ore 07:07:58: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/Diramazione Ravenna per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 06:20:51: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso.

A01 Milano-Napoli

Ore 08:09:28: Chiuso al traffico il Bivio A1/A58 fino alle 18:00 del 05/07/2025 provenendo da Bologna verso Agrate per lavori. Entrata consigliata verso Agrate: Vizzolo Predabissi su Agrate-Melegnano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Melegnano Svincolo.

Ore 08:09:28: Chiuso al traffico il Bivio A1/A58 fino alle 18:00 del 05/07/2025 provenendo da Milano verso Agrate per lavori. Entrata consigliata verso Agrate: Vizzolo Predabissi su Agrate-Melegnano. Uscita consigliata provenendo da Milano: Melegnano.

Ore 07:36:55: Code a tratti tra Reggio Emilia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso in direzione Napoli, con una lunghezza di circa 51,7 km.

Ore 07:12:21: Code a tratti tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Terre di Canossa – Campegine per traffico intenso in direzione Napoli, estese per circa 61,2 km.

Ore 08:44:48: Coda di 1 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 06:40:19: L’area di servizio Arno ovest ha i servizi igienici non disponibili per interruzione erogazione idrica.

A26 GE-Voltri-Gravell.Toce

Ore 07:46:38: Code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per traffico intenso in direzione Genova Voltri, estese per circa 21 km.

Ore 06:22:54: Pioggia tra Bivio A26/Diramaz.A4 Torino-Trieste e Bivio A26/SS 33 del Sempione in entrambe le direzioni, con una lunghezza di circa 93,7 km.

A08 Milano-Varese

Ore 07:40:08: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni, con una estensione di 42,6 km.

Ore 06:07:48: Pioggia tra Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, estesa per 13,4 km.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:32:25: L’area di servizio Serravalle nord ha i servizi igienici bar non disponibili per un guasto all’impianto.

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 07:59:00: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti.

Autostrade per l’Italia https://www.autostrade.it/it/infoviabilita/traffico-in-real-time