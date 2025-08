Il traffico sulle autostrade oggi 5 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 5 agosto 2025, vede un traffico particolarmente intenso sulle principali autostrade italiane, con code dovute a incidenti, lavori e condizioni meteo avverse. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 1 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello sull’A1 Milano-Napoli causata da un incidente, e una coda di 10,4 km sull’A4 Torino-Trieste tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Bivio A4/Tangenziale Nord MI per lavori. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:59: Pioggia tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 554.1 al chilometro 528.6 per una lunghezza di 25,5 km.

Ore 07:54: Mancanza di metano presso l’area di servizio Montefeltro ovest in direzione Taranto. L’area è sprovvista di metano.

Ore 06:55: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 22.2 al chilometro 8.0 per una lunghezza di 14,2 km.

A1 Milano-Napoli

Ore 07:58: Coda di 1 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per incidente. Il tratto interessato va dal chilometro 309.8 al chilometro 305.0 per una lunghezza di 4,8 km.

Ore 06:50: Code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 270.0 al chilometro 278.0 per una lunghezza di 8 km.

Ore 06:07: Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli per lavori. Il tratto interessato va dal chilometro 209.8 al chilometro 203.0 per una lunghezza di 6,8 km.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 07:54: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:53: Traffico rallentato tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:52: Coda tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Bivio A4/Tangenziale Nord MI in direzione Trieste per lavori. Il tratto interessato va dal chilometro 136.6 al chilometro 126.2 per una lunghezza di 10,4 km.

Ore 07:42: Coda tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Milano est in direzione Torino per lavori. Il tratto interessato va dal chilometro 138.5 al chilometro 141.0 per una lunghezza di 2,5 km.

Ore 07:40: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:40: Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 0.0 al chilometro 6.0 per una lunghezza di 6 km.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:32: Traffico rallentato tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 6.0 al chilometro 16.8 per una lunghezza di 10,8 km.

A24 Roma-Teramo

Ore 06:19: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal chilometro 7.3 al chilometro 6.5 per una lunghezza di 0,8 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia