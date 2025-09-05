Il traffico sulle autostrade oggi 5 settembre 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 5 settembre 2025, vede una situazione del traffico sulle principali autostrade italiane caratterizzata da code, rallentamenti e alcune chiusure dovute a incidenti e lavori. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 5 km tra Imola e Bologna San Lazzaro sull’A14 per incidente e una coda di 2 km tra Rovereto sud e Ala Avio sull’A22 sempre per incidente. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più significativi registrati in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:54: Traffico Rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud in direzione Milano per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 7 km.

Ore 10:53: Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Milano per traffico intenso. La coda si estende per 0,7 km.

Ore 10:52: Entrata Chiusa a Castelnuovo di Porto verso G.R.A. per incidente. L’entrata consigliata verso G.R.A. è Settebagni.

Ore 10:16: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato è di 9 km.

Ore 10:15: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 04:44: Entrata Chiusa a Piacenza Sud in direzione Milano fino alle 22:00 dell’8 settembre 2025 per lavori. L’entrata consigliata verso Piacenza Sud / A21 Torino-Brescia è Basso Lodigiano su A1 Milano-Napoli.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:45: Coda di 5 km tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna per incidente. Il tratto interessato è di 13 km.

Ore 10:37: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. La coda si estende per 1 km.

Ore 10:14: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato è di 33,4 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 10:48: Coda di 2 km tra Rovereto sud e Ala Avio in direzione Modena per incidente.

Ore 10:38: Coda di 2 km tra Bolzano sud e Bolzano Nord in direzione Brennero per automezzo pesante in avaria.

Ore 10:20: Traffico Rallentato tra Bolzano sud e Rovereto sud in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto interessato è di 81,4 km.

Ore 07:08: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 10:50: Coda in uscita a Carnia provenendo da Autostrada Torino-Trieste in direzione Confine di Stato per traffico intenso.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 10:28: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento Dogana Svizzera. La coda si estende per 2,21 km.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:46: Vento Forte tra Vallata e Lacedonia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è di 6,8 km.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:16: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda si estende per 0,8 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:03: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso. Il tratto interessato è di 13,3 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia