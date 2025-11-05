Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico autostradale in Italia oggi, 5 novembre 2025, si caratterizza per alcune criticità rilevanti, in particolare lungo la A1 Milano-Napoli dove si segnalano incidenti e tratti chiusi al traffico tra Chiusi e Fabro, nonché sulla Tangenziale di Napoli (A56) per lavori e chiusure notturne di entrate e aree di servizio. In questo articolo analizziamo tutti gli eventi previsti sulle principali direttrici, come l’incidente con tratto chiuso tra Chiusi e Fabro sulla A1 e le chiusure per lavori sulla Tangenziale di Napoli.

A1 MILANO-NAPOLI





00:44 – Tra Valdichiana e Chiusi

Traffico rallentato per traffico intenso

Direzione Napoli

La tratta interessata va dal chilometro 409.0 al chilometro 395.0 per una lunghezza di 14 km.







00:32 – Tra Chiusi e Fabro

Tratto chiuso per incidente

Direzione Napoli

La tratta interessata va dal chilometro 417.6 al chilometro 409.9 per una lunghezza di 7.7 km.







00:15 – Tra Chiusi e Fabro

Tratto chiuso per incidente

Direzione Napoli

La tratta interessata va dal chilometro 427.8 al chilometro 417.6 per una lunghezza di 10.2 km.

Entrata consigliata verso Roma: Fabro. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Chiusi.







00:12 – Tra Chiusi e Fabro

Coda di 3 km per incidente

Direzione Napoli

La coda va dal chilometro 424.0 al chilometro 421.0 per una lunghezza di 3 km.

Entrata consigliata verso Roma: Fabro. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Chiusi.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:02 – Tra Capodimonte e Corso Malta

Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

La tratta interessata va dal chilometro 18.8 al chilometro 16.1 per una lunghezza di 2.7 km.

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.







00:02 – Arenella (entrata)

Entrata chiusa per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:01 – Capodimonte (entrata)

Entrata chiusa per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:01 – Area di servizio Scudillo est

Area di servizio chiusa per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025.



Fonte: Autostrade per l’Italia