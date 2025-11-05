Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico autostradale in Italia oggi, 5 novembre 2025, si caratterizza per alcune criticità rilevanti, in particolare lungo la A1 Milano-Napoli dove si segnalano incidenti e tratti chiusi al traffico tra Chiusi e Fabro, nonché sulla Tangenziale di Napoli (A56) per lavori e chiusure notturne di entrate e aree di servizio. In questo articolo analizziamo tutti gli eventi previsti sulle principali direttrici, come l’incidente con tratto chiuso tra Chiusi e Fabro sulla A1 e le chiusure per lavori sulla Tangenziale di Napoli.
A1 MILANO-NAPOLI
00:44 – Tra Valdichiana e Chiusi
Traffico rallentato per traffico intenso
Direzione Napoli
La tratta interessata va dal chilometro 409.0 al chilometro 395.0 per una lunghezza di 14 km.
00:32 – Tra Chiusi e Fabro
Tratto chiuso per incidente
Direzione Napoli
La tratta interessata va dal chilometro 417.6 al chilometro 409.9 per una lunghezza di 7.7 km.
00:15 – Tra Chiusi e Fabro
Tratto chiuso per incidente
Direzione Napoli
La tratta interessata va dal chilometro 427.8 al chilometro 417.6 per una lunghezza di 10.2 km.
Entrata consigliata verso Roma: Fabro. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Chiusi.
00:12 – Tra Chiusi e Fabro
Coda di 3 km per incidente
Direzione Napoli
La coda va dal chilometro 424.0 al chilometro 421.0 per una lunghezza di 3 km.
Entrata consigliata verso Roma: Fabro. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Chiusi.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:02 – Tra Capodimonte e Corso Malta
Tratto chiuso per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
La tratta interessata va dal chilometro 18.8 al chilometro 16.1 per una lunghezza di 2.7 km.
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
00:02 – Arenella (entrata)
Entrata chiusa per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:01 – Capodimonte (entrata)
Entrata chiusa per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta.
00:01 – Area di servizio Scudillo est
Area di servizio chiusa per lavori fino alle 06:00 del 5 novembre 2025.
Fonte: Autostrade per l’Italia