Il traffico sulle autostrade oggi 6 luglio 2025 in tempo reale

Il 6 luglio 2025 sulle autostrade italiane si registrano alcune situazioni di disagio principalmente dovute a condizioni meteo avverse e incendi. In particolare, sulla A27 Venezia-Belluno si segnala vento forte in entrambe le direzioni, mentre sulla A12 Genova-Roma si riscontra pioggia tra Chiavari e Deiva Marina. Inoltre, sulla Tangenziale di Napoli (A56) è presente un incendio in entrata a Fuorigrotta. Non si registrano code significative, ma si raccomanda prudenza nelle tratte interessate.

A27 Venezia – Belluno

Ore 07:00:59: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto in entrambe le direzioni, con una lunghezza interessata di 14,5 km dal km 66,8 al km 52,3.

A12 Genova – Roma

Ore 08:05:24: Pioggia tra Chiavari e Deiva Marina in entrambe le direzioni, interessando un tratto di 11,1 km dal km 49,4 al km 38,3.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 07:35:32: Incendio in entrata a Fuorigrotta.

Autostrade per l’Italia https://www.autostrade.it/it/infoviabilita/traffico-in-real-time