Il traffico sulle autostrade oggi 6 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 6 agosto 2025, vede un traffico particolarmente intenso sulle principali autostrade italiane, con numerose code, rallentamenti e disagi dovuti sia all’elevato flusso di veicoli sia a lavori e incidenti. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 3 km tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Nodo A1/SP1 Casoria per traffico congestionato sulla A1 Milano-Napoli e un incendio tra Canosa e Andria sulla A14 Bologna-Taranto. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:04: Coda di 3 km tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Nodo A1/SP1 Casoria per traffico congestionato. Il disagio interessa la direzione Napoli, dal chilometro 754.3 al 751.3.

Ore 07:57: Traffico rallentato tra Badia e Aglio per traffico intenso in direzione Firenze. Il tratto interessato va dal chilometro 29.6 al 20.0, per una lunghezza di 9,6 km.

Ore 07:55: Coda di 3 km tra Firenze sud e Incisa – Reggello per veicolo in avaria in direzione Napoli. Il tratto coinvolto va dal chilometro 309.8 al 306.0.

Ore 07:48: Code a tratti tra Arezzo e Incisa – Reggello per traffico intenso in direzione Milano. Il tratto interessato si estende dal chilometro 322.0 al 340.0, per una lunghezza di 18 km.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:39: Incendio tra Canosa e Andria in direzione Taranto. Si raccomanda la massima prudenza in zona.

Ore 07:37: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro per traffico intenso in direzione Taranto. Il tratto coinvolto va dal chilometro 38.2 al 4.8, per una lunghezza di 33,4 km.

Ore 06:46: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico intenso in direzione Autostrada Bologna-Taranto. La coda si estende dal chilometro 5.0 al 4.0.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:20: Traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Il tratto coinvolto va dal chilometro 0.0 al 2.3.

Traforo del Monte Bianco

Ore 07:11: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti in direzione Courmayeur.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:11: Coda tra Agrate e Milano est per lavori in direzione Torino. La coda va dal chilometro 138.3 al 145.0. Entrata consigliata verso Milano: Bivio A58/A1 su Agrate-Melegnano. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Bivio A58/A4 su Agrate-Melegnano.

Ore 07:10: Coda tra Cormano e Sesto San Giovanni per lavori in direzione Trieste. Il tratto coinvolto va dal chilometro 136.0 al 130.0.

Ore 05:12: Uscita di Sesto San Giovanni chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’8 agosto 2025 provenendo da Brescia per lavori. Uscita consigliata: Monza.

A24 Roma-Teramo

Ore 06:38: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Tangenziale Est. Il tratto coinvolto va dal chilometro 7.3 al 6.5.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 05:57: L’area di servizio Serravalle nord ha il camper service chiuso per guasto all’impianto in direzione Pisa.

Fonte: Autostrade per l’Italia