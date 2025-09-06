Il traffico sulle autostrade oggi 6 settembre 2025 in tempo reale

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

La situazione del traffico sulle autostrade italiane oggi, 6 settembre 2025, si presenta con diversi disagi e rallentamenti su molte tratte principali. In particolare, si segnalano code a tratti di quasi 30 km sull’A14 Bologna-Taranto e un tratto chiuso sull’A1 Milano-Napoli per incidente. Tra gli altri eventi rilevanti, si registrano anche traffico rallentato per materiali dispersi e vento forte su alcune tratte del Nord-Est. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più significativi rilevati nella mattinata.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:50: Coda di 1 km tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona per mezzi in lento movimento. La coda si estende dal chilometro 295 al chilometro 301.

Ore 08:35: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. La coda va dal chilometro 5 al chilometro 4.

Ore 08:18: Code a tratti tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal chilometro 38,2 al chilometro 9, per una lunghezza di 29,2 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:48: Traffico rallentato tra Rovereto Nord e Affi in direzione Modena per traffico intenso. Il tratto coinvolto si estende dal chilometro 206,7 al chilometro 157,9, per una lunghezza di 48,8 km.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 08:34: Vento forte tra Udine sud e Carnia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 44,9 al chilometro 26, per una lunghezza di 18,9 km.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Ore 08:33: Code a tratti tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova Voltri per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal chilometro 0 al chilometro 29,9.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:25: Traffico rallentato tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli per materiali dispersi. Il tratto interessato va dal chilometro 355 al chilometro 352.

Ore 08:24: Code a tratti tra Rioveggio e Aglio km 255 in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal chilometro 250 al chilometro 236, per una lunghezza di 14 km.

Ore 07:10: Traffico rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto va dal chilometro 220,4 al chilometro 217.

Ore 05:55: Tratto chiuso tra Bivio A1-Variante e Badia in direzione Firenze per incidente. Il tratto interessato è lungo 2 km, dal chilometro 2 al chilometro 0.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:14: Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Fadalto in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal chilometro 66,8 al chilometro 52,3, per una lunghezza di 14,5 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia