Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Situazione del traffico autostradale in Italia oggi, 6 novembre 2025: ecco il quadro completo e costantemente aggiornato della viabilità sulle principali tratte italiane. L’articolo riepiloga i principali eventi rilevanti della giornata, come chiusure temporanee per trasporti eccezionali o code dovute a incidenti lungo i tratti principali. Ad esempio, nella tratta A26, è prevista la chiusura tra Novi Ligure e il bivio con la Diramazione A26-A7 fino alle prime ore del mattino, mentre su altre direttrici possono verificarsi rallentamenti per lavori o traffico intenso. Nel dettaglio, di seguito tutti gli aggiornamenti, tratta per tratta.

A26 Autostrada Dei Trafori





00:01 – Tra Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori

Tratto chiuso per transito di un trasporto eccezionale

Direzione Autostrada Dei Trafori

Il tratto è chiuso dal chilometro 0.0 al chilometro 7.9, per una lunghezza di 7,9 km, fino alle ore 04:00 del 6 novembre 2025.



Fonte: Autostrade per l’Italia