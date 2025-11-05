Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Situazione del traffico autostradale in Italia oggi, 6 novembre 2025: ecco il quadro completo e costantemente aggiornato della viabilità sulle principali tratte italiane. L’articolo riepiloga i principali eventi rilevanti della giornata, come chiusure temporanee per trasporti eccezionali o code dovute a incidenti lungo i tratti principali. Ad esempio, nella tratta A26, è prevista la chiusura tra Novi Ligure e il bivio con la Diramazione A26-A7 fino alle prime ore del mattino, mentre su altre direttrici possono verificarsi rallentamenti per lavori o traffico intenso. Nel dettaglio, di seguito tutti gli aggiornamenti, tratta per tratta.
A26 Autostrada Dei Trafori
00:01 – Tra Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori
Tratto chiuso per transito di un trasporto eccezionale
Direzione Autostrada Dei Trafori
Il tratto è chiuso dal chilometro 0.0 al chilometro 7.9, per una lunghezza di 7,9 km, fino alle ore 04:00 del 6 novembre 2025.
Fonte: Autostrade per l’Italia