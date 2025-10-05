Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La giornata del 6 ottobre 2025 si apre con diversi interventi manutentivi e servizi temporaneamente non disponibili sulle principali arterie autostradali italiane. I principali disagi si registrano sull’Autostrada A7 Milano-Genova, con la chiusura completa dell’area di servizio Valle Scrivia ovest e la sospensione di numerosi servizi fondamentali, e sulla Tangenziale di Napoli (A56), dove continuano i lavori notturni che comportano chiusure di tratti e aree di servizio. Tra gli eventi rilevanti, segnaliamo la chiusura della stazione di rifornimento e dei servizi igienici all’area di servizio Valle Scrivia ovest sull’A7, e la chiusura di un tratto tra Capodimonte e Corso Malta sull’A56 per lavori.

A7 MILANO-GENOVA





00:19 – Valle Scrivia ovest

Direzione Genova

Chiusura stazione di rifornimento

L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha la stazione di rifornimento chiusa fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.

Localizzazione: Km 92.5.









00:19 – Valle Scrivia ovest

Direzione Genova

Servizi igienici non disponibili

L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha i servizi igienici non disponibili fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.

Localizzazione: Km 92.5.









00:19 – Valle Scrivia ovest

Direzione Genova

Prodotti AD Blue non disponibili

L’area di servizio Valle Scrivia ovest è sprovvista di AD Blue fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.

Localizzazione: Km 92.5.









00:19 – Valle Scrivia ovest

Direzione Genova

Servizi di ristorazione non disponibili

L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha i servizi di ristorazione chiusi fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.

Localizzazione: Km 92.5.









00:19 – Valle Scrivia ovest

Direzione Genova

Ricarica elettrica non disponibile

L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha il servizio di ricarica elettrica non disponibile fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.

Localizzazione: Km 92.5.





A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:07 – Scudillo est

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Area di servizio chiusa per lavori

L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 per lavori.

Localizzazione: Km 16.1.









00:07 – Capodimonte

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata chiusa per lavori

Capodimonte in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacciamento Diramazione Capodichino: Corso Malta.

Localizzazione: Km 16.1.









00:06 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Tratto chiuso per lavori

Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.

Tratto interessato dal km 18.8 al km 16.1, per una lunghezza di 2.7 km.









00:06 – Arenella

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata chiusa per lavori

Arenella in entrata è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacciamento Diramazione Capodichino: Corso Malta.

Localizzazione: Km 15.3.





Fonte: Autostrade per l’Italia