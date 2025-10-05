Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata del 6 ottobre 2025 si apre con diversi interventi manutentivi e servizi temporaneamente non disponibili sulle principali arterie autostradali italiane. I principali disagi si registrano sull’Autostrada A7 Milano-Genova, con la chiusura completa dell’area di servizio Valle Scrivia ovest e la sospensione di numerosi servizi fondamentali, e sulla Tangenziale di Napoli (A56), dove continuano i lavori notturni che comportano chiusure di tratti e aree di servizio. Tra gli eventi rilevanti, segnaliamo la chiusura della stazione di rifornimento e dei servizi igienici all’area di servizio Valle Scrivia ovest sull’A7, e la chiusura di un tratto tra Capodimonte e Corso Malta sull’A56 per lavori.
A7 MILANO-GENOVA
00:19 – Valle Scrivia ovest
Direzione Genova
Chiusura stazione di rifornimento
L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha la stazione di rifornimento chiusa fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.
Localizzazione: Km 92.5.
00:19 – Valle Scrivia ovest
Direzione Genova
Servizi igienici non disponibili
L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha i servizi igienici non disponibili fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.
Localizzazione: Km 92.5.
00:19 – Valle Scrivia ovest
Direzione Genova
Prodotti AD Blue non disponibili
L’area di servizio Valle Scrivia ovest è sprovvista di AD Blue fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.
Localizzazione: Km 92.5.
00:19 – Valle Scrivia ovest
Direzione Genova
Servizi di ristorazione non disponibili
L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha i servizi di ristorazione chiusi fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.
Localizzazione: Km 92.5.
00:19 – Valle Scrivia ovest
Direzione Genova
Ricarica elettrica non disponibile
L’area di servizio Valle Scrivia ovest ha il servizio di ricarica elettrica non disponibile fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025.
Localizzazione: Km 92.5.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:07 – Scudillo est
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Area di servizio chiusa per lavori
L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 per lavori.
Localizzazione: Km 16.1.
00:07 – Capodimonte
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata chiusa per lavori
Capodimonte in entrata è chiuso al traffico fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacciamento Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Localizzazione: Km 16.1.
00:06 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Tratto chiuso per lavori
Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
Tratto interessato dal km 18.8 al km 16.1, per una lunghezza di 2.7 km.
00:06 – Arenella
Direzione Allacc. Diramazione Capodichino
Entrata chiusa per lavori
Arenella in entrata è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 6 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori. Entrata consigliata verso Allacciamento Diramazione Capodichino: Corso Malta.
Localizzazione: Km 15.3.
Fonte: Autostrade per l’Italia