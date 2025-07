Il traffico sulle autostrade oggi 7 luglio 2025 in tempo reale

Il 7 luglio 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta diversi disagi causati principalmente da veicoli in avaria, traffico intenso, incidenti e condizioni meteorologiche avverse come pioggia e temporali. Sono segnalate code e rallentamenti su tratte importanti come la A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A24 Roma-Teramo, con alcune aree di servizio che registrano mancanza di carburanti o servizi chiusi per guasti o lavori. Inoltre, si registrano fenomeni di vento forte e incendi in alcune zone. Di seguito il dettaglio per tratta con gli aggiornamenti più recenti.

A24 ROMA-TERAMO

Ore 08:59:50: Traffico bloccato tra Valle del Salto e Tornimparte sulla Superstrada Teramo Mare per veicolo in avaria.

Ore 08:52:20: Fumo tra Valle del Salto e Tornimparte per veicolo fermo o avaria.

Ore 08:47:33: Traffico bloccato tra Valle del Salto e Tornimparte per veicolo in avaria.

Ore 08:55:20: Coda di 1 km tra Valle del Salto e Tornimparte per veicolo in avaria. Uscita consigliata provenendo da Roma: Valle del Salto.

Ore 08:47:38: L’area di servizio Tirreno ovest è sprovvista di benzina per un guasto all’impianto.

Ore 08:16:54: Coda tra Tagliacozzo e Vicovaro-Mandela per lavori.

Ore 07:52:51: Coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato.

A01 MILANO-NAPOLI

Ore 08:40:07: Coda di 6 km tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per incidente. Entrata consigliata verso Bologna: Modena Nord. Uscita consigliata provenendo da Milano: Terre di Canossa – Campegine.

Ore 08:39:05: Code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola e Parma per traffico intenso.

Ore 08:37:48: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso.

Ore 08:47:32: Traffico rallentato tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso.

Ore 08:37:09: Traffico rallentato tra Firenze Impruneta e Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso.

Ore 08:30:26: Traffico rallentato tra Parma e Terre di Canossa – Campegine per traffico intenso.

Ore 08:21:01: Traffico rallentato tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per curiosi.

Ore 08:16:58: Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso.

Ore 07:58:15: Coda tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso.

Ore 07:52:31: Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per traffico intenso.

Ore 08:01:18: Coda in uscita a Modena Nord per traffico intenso.

Ore 07:59:32: L’area di servizio Badia Nuova Ovest ha il camper service chiuso per un guasto all’impianto.

Ore 08:50:21: Traffico rallentato tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord per temporali.

Ore 08:41:03: Pioggia tra Orvieto e Bivio A1/Diramazione Roma Nord.

Ore 08:38:40: Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A..

Ore 08:37:44: Temporali tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord.

Ore 06:20:31: Coda tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A14 BOLOGNA-TARANTO

Ore 08:59:50: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso.

Ore 08:58:58: Code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro per traffico intenso.

Ore 08:57:47: Coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso.

Ore 08:34:40: Coda di 1 km tra Porto Sant’ Elpidio e Civitanova Marche per traffico congestionato.

Ore 08:34:08: Coda in uscita a Civitanova Marche per traffico intenso.

Ore 08:18:44: Pioggia tra Ancona sud e Giulianova.

Ore 07:56:58: Pioggia tra Ancona Nord e Ancona sud.

Ore 07:49:11: Code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna Fiera per traffico intenso.

Ore 08:12:34: L’area di servizio Montefeltro ovest è sprovvista di GPL fino alle 13:00 del 07/07/2025.

Ore 07:58:04: Vento forte tra Vasto Nord e Poggio Imperiale.

A30 CASERTA-SALERNO

Ore 08:57:30: Coda di 1 km tra Palma Campania e Nola per traffico congestionato.

Ore 08:56:51: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A56 TANGENZIALE DI NAPOLI

Ore 08:54:05: Coda tra Vomero e Capodimonte per traffico intenso.

Ore 07:40:27: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:21:33: Coda tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso.

A08 MILANO-VARESE

Ore 08:46:02: Coda in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso.

Ore 08:44:11: Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste per traffico intenso.

Ore 08:22:29: Coda in uscita a Busto Arsizio per traffico intenso.

A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO

Ore 08:40:33: Coda tra Allacciamento A52/A8 e CC MI Serravalle / A52 per traffico intenso.

A04 TORINO-TRIESTE

Ore 08:59:50: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso.

Ore 08:12:07: Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso.

Ore 07:01:35: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso.

A13 BOLOGNA-PADOVA

Ore 08:34:39: Coda tra Bologna Interporto e Bivio A13/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso.

A11 FIRENZE-PISA NORD

Ore 08:43:03: L’area di servizio Peretola nord è sprovvista di metano.

Ore 07:50:48: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:38:13: Code a tratti tra Montecatini Terme e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA

Ore 07:49:05: Coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

TR1 TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Ore 08:17:00: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti.

