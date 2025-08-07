Il traffico sulle autostrade oggi 7 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 7 agosto 2025, si presenta particolarmente intensa sulle principali autostrade italiane, con numerosi eventi che stanno rallentando la circolazione. Tra le situazioni più rilevanti segnaliamo una coda di 4 km sulla A1 Milano-Napoli tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza per incidente, e un incendio che sta causando disagi tra Roncobilaccio e Aglio sempre sulla A1. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, di tutte le principali criticità rilevate oggi.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:57: Coda di 1 km tra Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e Biv. A1 nord/Dir.Capodichino Ramo D per incidente in direzione Milano.

Ore 10:51: Incendio tra Roncobilaccio e Aglio al km 255 in direzione Napoli.

Ore 10:48: Coda di 4 km tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza per incidente in direzione Napoli. Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

Ore 10:47: Coda di 3 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per incendio in direzione Napoli.

Ore 10:44: Fumo tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia per incendio in entrambe le direzioni.

Ore 10:38: Incendio tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia in direzione Napoli.

Ore 10:25: Code a tratti tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Bivio A1-Variante per traffico intenso in direzione Milano.

Ore 09:36: Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello per traffico intenso in direzione Napoli.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:50: Traffico Rallentato tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 10:45: Traffico Rallentato tra Ortona e Lanciano per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 10:22: Code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico intenso in direzione Taranto.

Ore 09:48: Vento Forte tra San Severo e Bivio A14/A16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni.

Ore 08:53: Vento Forte tra Bari sud e Mottola in entrambe le direzioni.

A30 Caserta-Salerno

Ore 10:43: Coda di 3 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Salerno.

Ore 10:15: Incendio tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola in direzione Salerno.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 10:37: Coda di 3 km tra Chiesina Uzzanese e Pistoia per veicolo in avaria in direzione Firenze.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:08: Coda tra Cormano e Sesto San Giovanni per lavori in direzione Trieste.

Ore 09:21: Coda tra Milano est e Cormano per lavori in direzione Torino.

A8 Milano-Varese

Ore 10:09: Coda tra Solbiate Arno – Albizzate e Castronno per lavori in direzione Varese.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 10:12: Code a tratti tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 06:49: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera in direzione Svizzera.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:48: Vento Forte tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 10:47: Traffico Rallentato tra Udine Nord e Gemona Osoppo per lavori in direzione Confine di Stato.

A25 Torano-Pescara

Ore 08:12: Vento Forte tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria in entrambe le direzioni.

A27 Venezia-Belluno

Ore 10:40: Traffico Rallentato tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Ss51 Alemagna.

Traforo del Monte Bianco (TR1)

Ore 10:45: Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

Ore 10:23: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 45 minuti.

Fonte: Autostrade per l’Italia