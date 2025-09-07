Il traffico sulle autostrade oggi 7 settembre 2025 in tempo reale

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane oggi, 7 settembre 2025, si presenta particolarmente intensa in diversi tratti, con code, rallentamenti e disservizi che interessano sia il Nord che il Sud del Paese. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 2 km tra Lainate e Legnano sull’A8 Milano-Varese a causa di un incidente e code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro sull’A14 Bologna-Taranto. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati nella mattinata.

A14 Bologna-Taranto

Ore 10:00: Code a tratti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro per traffico intenso. Il fenomeno interessa un lungo tratto di circa 95 km in direzione Bologna.

Ore 09:56: Coda di 1 km tra Lanciano e Pescara sud per veicolo in avaria. Il disagio si verifica in direzione Pescara.

Ore 08:37: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Torre Fantine est per guasto all’impianto in direzione Pescara.

Ore 08:33: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Murge est a causa di guasto all’impianto in direzione Pescara.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:58: Coda alla barriera di Milano est per traffico intenso in direzione Torino.

Ore 09:55: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso in direzione Trieste.

Ore 09:39: Code a tratti tra Cormano e Sesto San Giovanni per traffico intenso in direzione Trieste. Il tratto interessato è di circa 6,6 km.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 09:53: Coda di 1 km tra Tarvisio sud e Pontebba per traffico congestionato in direzione Autostrada Torino-Trieste.

A8 Milano-Varese

Ore 09:53: Coda di 2 km tra Lainate e Legnano per incidente in direzione Varese. Il tratto interessato si estende dal km 14 al km 10.

Ore 09:48: Traffico rallentato tra Castellanza e Origgio Ovest per curiosi in direzione Milano. Il rallentamento interessa un tratto di circa 3 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 09:49: Traffico rallentato tra Trento Nord e Affi per traffico intenso in direzione Modena. Il rallentamento interessa un tratto di circa 75 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia