Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 7 ottobre 2025 si presenta caratterizzata principalmente da lavori in corso e condizioni meteo avverse in alcune tratte. In particolare, sulla A14 Bologna-Taranto è presente una chiusura al traffico a causa di lavori, mentre sulla A16 Napoli-Canosa si segnala pioggia intensa tra Baiano e Avellino Est. Di seguito il dettaglio dei principali eventi che potrebbero influenzare il viaggio degli automobilisti nella giornata odierna.
A14 Bologna-Taranto
00:05 – Bivio Bari Zona Industriale/SS96
Allacciamento Chiuso per lavori
Direzione Bari
Chiuso al traffico il Bivio provenendo da Raccordo D94 verso Altamura fino alle 06:00 del 7 ottobre 2025 per lavori.
A16 Napoli-Canosa
00:04 – Tratta tra Baiano e Avellino Est
Condizioni di pioggia
In entrambe le direzioni
Pioggia segnalata dal chilometro 49,7 al chilometro 26,6 per una lunghezza di 23,1 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia