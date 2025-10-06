Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane il 7 ottobre 2025 si presenta caratterizzata principalmente da lavori in corso e condizioni meteo avverse in alcune tratte. In particolare, sulla A14 Bologna-Taranto è presente una chiusura al traffico a causa di lavori, mentre sulla A16 Napoli-Canosa si segnala pioggia intensa tra Baiano e Avellino Est. Di seguito il dettaglio dei principali eventi che potrebbero influenzare il viaggio degli automobilisti nella giornata odierna.

A14 Bologna-Taranto





00:05 – Bivio Bari Zona Industriale/SS96

Allacciamento Chiuso per lavori

Direzione Bari

Chiuso al traffico il Bivio provenendo da Raccordo D94 verso Altamura fino alle 06:00 del 7 ottobre 2025 per lavori.



A16 Napoli-Canosa





00:04 – Tratta tra Baiano e Avellino Est

Condizioni di pioggia

In entrambe le direzioni

Pioggia segnalata dal chilometro 49,7 al chilometro 26,6 per una lunghezza di 23,1 km.



Fonte: Autostrade per l’Italia