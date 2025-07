Il traffico sulle autostrade oggi 8 luglio 2025 in tempo reale

Il 8 luglio 2025 la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta diversi disagi principalmente dovuti a incidenti, lavori e traffico intenso. Le tratte più critiche sono l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto, con code e tratti chiusi per incidenti. Inoltre, si registrano condizioni meteo avverse con pioggia e vento forte in alcune zone, che contribuiscono a rallentamenti e disagi. Diverse aree di servizio segnalano chiusure o disservizi per guasti agli impianti.

A01 Milano-Napoli

Ore 08:52:25: Coda di 8 km tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione Milano per incidente. La coda si estende dal chilometro 138.5 al chilometro 150.0.

Ore 08:55:14: Reggio Emilia in entrata è chiuso al traffico verso Bologna per incidente.

Ore 08:46:01: Tratto Chiuso tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:46:46: Coda tra Parma e Terre di Canossa – Campegine in direzione Napoli per incidente.

Ore 08:44:06: Coda di 2 km tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia in direzione Napoli per Tratto Chiuso.

Ore 08:39:37: Coda di 1 km tra Parma e Terre di Canossa – Campegine in direzione Napoli per Tratto Chiuso.

Ore 08:30:44: Coda in uscita a Parma provenendo da Milano in direzione Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 08:25:32: Coda di 7 km tra Valdichiana e Fabro in direzione Napoli per incidente. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Chiusi.

Ore 08:56:32: Coda tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante in direzione Napoli per lavori.

Ore 08:45:09: Coda tra Fabro e Chiusi in direzione Milano per incidente.

Ore 08:32:48: Traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:53:42: Code a tratti tra Bivio A1/A58 e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:48:57: Coda di 2 km tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano per lavori.

Ore 07:28:55: Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Napoli per traffico intenso.

Inoltre, diverse aree di servizio lungo l’A1 segnalano chiusure o disservizi, come il camper service chiuso per guasti o lavori in varie località (Badia Nuova Ovest, Fabro ovest, Lucignano ovest, Montepulciano est, Giove ovest, Teano ovest, San Nicola est, Arno Est, Cantagallo est, La Macchia est).

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:56:36: Coda di 1 km tra Modugno e Bivio Tangenziale Bari in direzione Bari per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 08:45:53: Coda di 2 km tra Pescara sud e Pescara Ovest in direzione Ancona per ripristino incidente.

Ore 08:29:35: Coda di 1 km tra Loreto e Ancona Nord in direzione Bologna per traffico congestionato.

Ore 08:46:55: Vento forte tra Termoli e Foggia Zona Industriale in entrambe le direzioni.

Ore 08:39:54: Traffico rallentato tra Pescara Nord e Bivio A14/A25 Torano-Pescara in direzione Taranto per veicolo in avaria.

Segnalati inoltre disservizi nelle aree di servizio con chiusure di camper service e mancanza di GPL in varie località (Santerno est, Montefeltro ovest, Alento ovest, Sangro ovest, San Trifone ovest).

A04 Torino-Trieste

Ore 08:58:20: Coda di 2 km tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Monza in direzione Torino per incidente.

Ore 08:57:42: Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 08:00:41: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:14:25: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:57:56: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

Segnalati disservizi all’area di servizio Peretola nord con chiusura dei servizi di ristorazione e igienici per guasto all’impianto.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:56:06: Coda in uscita a Corso Malta per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni.

Ore 08:27:02: Coda tra Fuorigrotta e Capodimonte per traffico intenso in direzione Allacc. Diramazione Capodichino.

Ore 08:26:38: Coda tra Doganella e Corso Malta per traffico intenso in direzione Pozzuoli.

Ore 07:24:39: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:52:22: Code a tratti tra Ferrara sud e Bologna Interporto in direzione Bologna per curiosi.

Segnalata mancanza di GPL all’area di servizio Po est.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:50:09: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Caserta.

Ore 08:37:57: Pioggia tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in entrambe le direzioni.

Ore 07:33:36: Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per veicolo fermo o avaria.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:49:00: Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso.

Segnalata chiusura camper service all’area di servizio Aurelia sud per lavori.

A08 Milano-Varese

Ore 08:39:27: Coda in uscita a Castellanza provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Varese.

Ore 08:37:39: Coda tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:35:08: Code a tratti tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Milano Nord in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:14:18: Coda in uscita a Busto Arsizio per traffico intenso in entrambe le direzioni.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:00:00: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:55:17: Coda tra Tivoli e Roma est in direzione Roma per lavori.

Ore 08:06:48: Pioggia tra Carsoli-Oricola e Tornimparte in entrambe le direzioni.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:08:54: Pioggia tra Nodo A27/A28 Conegliano-Portogruaro e Bivio A27/SS 51 Alemagna in entrambe le direzioni.

Altre segnalazioni

Oltre ai disagi sulle autostrade, si segnalano condizioni di vento forte su diverse tratte, tra cui l’A14 Bologna-Taranto (tra Termoli e Foggia Zona Industriale), l’A23 Palmanova-Tarvisio (tra Udine sud e Carnia), e l’A05 Torino-Aosta-Monte Bianco (tra Morgex e Monte Bianco).

Inoltre, sono presenti disservizi in molte aree di servizio per chiusure di camper service, mancanza di GPL, chiusura di ristoranti e stazioni di rifornimento, principalmente per guasti agli impianti o lavori programmati.

