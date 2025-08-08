Il traffico sulle autostrade oggi 8 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di 8 agosto 2025 si apre con traffico intenso e numerosi disagi sulle principali autostrade italiane, soprattutto lungo la dorsale tirrenica e adriatica. In particolare, si segnalano code per veicolo in fiamme e tratti chiusi sull’A1 Milano-Napoli in direzione Firenze, oltre a code a tratti sull’A14 Bologna-Taranto e traffico rallentato su altre arterie come la A10 Genova-Ventimiglia e la A30 Caserta-Salerno. Ad esempio, sull’A1 tra Firenzuola e Aglio si registrano code e tratti chiusi per un veicolo in fiamme, mentre sull’A14 si segnalano code a tratti tra il bivio con la A1 e Castel San Pietro per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più rilevanti rilevati oggi.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:00: Traffico Rallentato tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli per traffico intenso. Il rallentamento interessa un tratto di 32,1 km dal km 90,4 al km 58,3.

Ore 07:59: Coda tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per traffico intenso. La coda si estende per 3 km dal km 308,0 al km 305,0.

Ore 07:56: Coda di 3 km tra Firenzuola e Aglio km 255 in direzione Firenze per veicolo in fiamme. La coda va dal km 31,6 al km 28,0.

Ore 07:55: Coda di 1 km tra Badia e Firenzuola in direzione Firenze per tratto chiuso. Il tratto interessato va dal km 27,96 al km 25,0.

Ore 07:41: Tratto Chiuso tra Firenzuola e Aglio km 255 in direzione Firenze per veicolo in fiamme. Entrata consigliata verso Firenze: Barberino di Mugello su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Firenzuola.

Ore 07:38: Fumo tra Firenzuola e Aglio km 255 in direzione Firenze per veicolo in fiamme.

Ore 07:37: Traffico Bloccato tra Firenzuola e Aglio km 255 in direzione Firenze per veicolo in fiamme.

Ore 06:54: Code a tratti tra Parma e Modena Nord in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 157,6 al km 119,5 per una lunghezza di 38,1 km.

Ore 05:46: Traffico Rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli per lavori. Il rallentamento interessa 6,8 km dal km 209,8 al km 203,0.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:50: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal km 66,8 al km 58,9 per una lunghezza di 7,9 km.

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:42: Code a tratti tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 38,2 al km 9,0 per una lunghezza di 29,2 km.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:34: Traffico Rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 0,0 al km 6,0.

A30 Caserta-Salerno

Ore 07:28: Traffico Rallentato tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal km 55,3 al km 54,3.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:20: Coda di 1 km tra Pistoia e Prato est in direzione Firenze per incidente. Il tratto interessato va dal km 16,0 al km 18,0.

A24 Roma-Teramo

Ore 07:16: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal km 7,3 al km 6,5.

A24 Complanare TPU DX

Ore 07:13: Traffico Rallentato tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare in direzione Tangenziale Est per veicolo in avaria. Il tratto interessato è al km 2,5.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:02: Coda tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Trieste per lavori. Il tratto interessato va dal km 136,5 al km 129,9 per una lunghezza di 6,6 km.

T06 Complanare di Bologna

Ore 06:17: Uscita Chiusa allo Svincolo San Giovanni in Persiceto in direzione Complanare di Bologna per lavori. L’uscita è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 15 agosto 2025 provenendo da Bologna Borgo Panigale. Uscita consigliata: Svincolo SS 9 Via Emilia.

Fonte: Autostrade per l’Italia