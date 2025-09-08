Il traffico sulle autostrade oggi 8 settembre 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 8 settembre 2025, vede sulle principali autostrade italiane una situazione di traffico caratterizzata da code, rallentamenti e alcuni incidenti che stanno causando disagi agli automobilisti. Tra gli eventi più rilevanti segnaliamo una coda di 2 km tra Origgio Ovest e Busto Arsizio sull’A8 Milano-Varese a causa di un incidente, e una coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli sull’A22 per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più significativi registrati oggi.

A8 Milano-Varese

Ore 08:09: Coda di 2 km tra Origgio Ovest e Busto Arsizio in direzione Varese per incidente.

Ore 08:05: Traffico Rallentato tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:55: Coda tra Gallarate e Bivio A8-A36 Pedemontana in direzione Milano per veicolo in avaria.

Ore 07:47: Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste in direzione Milano per traffico intenso.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:05: Coda di 1 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:04: Coda di 1 km tra Porto Sant’ Elpidio e Civitanova Marche in direzione Ancona per incidente.

Ore 08:03: Coda in uscita a Ancona sud in entrambe le direzioni per traffico intenso.

Ore 07:57: Coda tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA in direzione autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 07:56: Code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna per traffico intenso.

Ore 07:48: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 07:42: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:03: Code a tratti tra Anagni e Valmontone in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:02: Traffico Rallentato tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli per materiali dispersi.

Ore 07:33: Code a tratti tra Melegnano Svincolo e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 06:07: Coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in direzione G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 07:59: Coda tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione Allacc. Diramazione Capodichino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:49: Traffico Rallentato tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:16: Coda in uscita a Fuorigrotta provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:15: Coda tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:15: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:54: Coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso.

A7 Milano-Genova

Ore 07:54: Coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena in direzione Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:44: Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova in direzione Milano per traffico intenso.

A27 Venezia-Belluno

Ore 07:52: Coda tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A12 Genova-Roma

Ore 07:46: Incendio tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma.

Ore 00:35: Camper Service chiuso presso l’area di servizio Tirreno est in direzione Ss1 Aurelia.

A4 Torino-Trieste

Ore 07:44: Coda in entrata a Capriate in entrambe le direzioni per veicolo in avaria.

Ore 07:34: Code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 07:28: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:10: Code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:32: Coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 07:33: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

Ore 07:31: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A24 Roma-Teramo

Ore 07:15: Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

A52 Tangenziale Nord di Milano

Ore 07:19: Code a tratti tra CC MI Serravalle / A52 e Allacciamento A52/A8 in direzione Cavalcavia Rho per traffico intenso.

Fonte: Autostrade per l’Italia