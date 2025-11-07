Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 8 Novembre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata dell’8 novembre 2025 vede una situazione del traffico variegata sulla rete autostradale italiana. Dalle chiusure per lavori sulla Tangenziale di Napoli, con alcune entrate e uscite bloccate e aree di servizio non accessibili, fino a episodi di code per incidente lungo la A14 Bologna-Taranto. Tra gli eventi più significativi da segnalare, si registrano una coda di 2 km sulla A14 tra Valle Del Rubicone e Cesena a causa di un incidente e diverse chiusure importanti per lavori sulla Tangenziale di Napoli. Nei prossimi paragrafi il dettaglio di tutte le tratte e degli eventi principali del giorno, ordinati per autostrada e orario.

 

A14 – Bologna-Taranto



00:05 – Area di servizio Sangro est
Servizi di ristorazione chiusi per interruzione energia elettrica
Direzione Pescara
L’area di servizio risulta non utilizzabile per la pausa ristoro.



00:04 – Tra Valle Del Rubicone e Cesena
Coda di 2 km per incidente
Direzione Bologna
Il disagio interessa il tratto tra i km 106,7 e 110,0, per una lunghezza quindi di 3,3 km.

A25 – Torano-Pescara



00:05 – Tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Torre de’ Passeri-Casauria
Condizioni meteo avverse: pioggia
In entrambe le direzioni
Il tratto interessato va dal km 157,2 al km 71,4, estendendosi per circa 85,8 km.

A56 – Tangenziale di Napoli



00:05 – Capodimonte in entrata
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata alternativa consigliata: Corso Malta.



00:05 – Area di servizio Scudillo est
Area di servizio chiusa fino alle 06:00 per lavori
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Impossibile usufruire dei servizi.



00:04 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta
Tratto chiuso fino alle 06:00 per lavori
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta. Uscita consigliata da Pozzuoli: Capodimonte.



00:04 – Arenella in entrata
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata verso Diramazione Capodichino: Corso Malta.



00:03 – Arenella in entrata
Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori
Direzione Pozzuoli
Entrata consigliata verso Pozzuoli: Camaldoli.



00:02 – Uscita Zona Ospedaliera
Uscita chiusa al traffico fino alle 06:00 provenendo da Pozzuoli per lavori
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Uscita consigliata da Pozzuoli: Camaldoli.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

