Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata dell’8 novembre 2025 vede una situazione del traffico variegata sulla rete autostradale italiana. Dalle chiusure per lavori sulla Tangenziale di Napoli, con alcune entrate e uscite bloccate e aree di servizio non accessibili, fino a episodi di code per incidente lungo la A14 Bologna-Taranto. Tra gli eventi più significativi da segnalare, si registrano una coda di 2 km sulla A14 tra Valle Del Rubicone e Cesena a causa di un incidente e diverse chiusure importanti per lavori sulla Tangenziale di Napoli. Nei prossimi paragrafi il dettaglio di tutte le tratte e degli eventi principali del giorno, ordinati per autostrada e orario.

A14 – Bologna-Taranto





00:05 – Area di servizio Sangro est

Servizi di ristorazione chiusi per interruzione energia elettrica

Direzione Pescara

L’area di servizio risulta non utilizzabile per la pausa ristoro.







00:04 – Tra Valle Del Rubicone e Cesena

Coda di 2 km per incidente

Direzione Bologna

Il disagio interessa il tratto tra i km 106,7 e 110,0, per una lunghezza quindi di 3,3 km.



A25 – Torano-Pescara





00:05 – Tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Torre de’ Passeri-Casauria

Condizioni meteo avverse: pioggia

In entrambe le direzioni

Il tratto interessato va dal km 157,2 al km 71,4, estendendosi per circa 85,8 km.



A56 – Tangenziale di Napoli





00:05 – Capodimonte in entrata

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata alternativa consigliata: Corso Malta.







00:05 – Area di servizio Scudillo est

Area di servizio chiusa fino alle 06:00 per lavori

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Impossibile usufruire dei servizi.







00:04 – Tratto tra Capodimonte e Corso Malta

Tratto chiuso fino alle 06:00 per lavori

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta. Uscita consigliata da Pozzuoli: Capodimonte.







00:04 – Arenella in entrata

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata verso Diramazione Capodichino: Corso Malta.







00:03 – Arenella in entrata

Entrata chiusa al traffico fino alle 06:00 per lavori

Direzione Pozzuoli

Entrata consigliata verso Pozzuoli: Camaldoli.







00:02 – Uscita Zona Ospedaliera

Uscita chiusa al traffico fino alle 06:00 provenendo da Pozzuoli per lavori

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Uscita consigliata da Pozzuoli: Camaldoli.



Fonte: Autostrade per l’Italia