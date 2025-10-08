Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane in data 8 ottobre 2025 si presenta piuttosto dinamica, interessata sia da lavori programmati in diversi tratti che da eventi imprevisti come incidenti. In particolare sulla A4 si segnalano code per un incidente tra Rovato e Ospitaletto, mentre sulla A1 numerose chiusure di entrate e uscite coinvolgono Caianello e Pontecorvo a causa di lavori in corso. Nei prossimi paragrafi l’elenco completo degli eventi, le tratte interessate e i dettagli su chiusure, deviazioni e condizioni della viabilità.
Esempi rilevanti: coda sulla A4 Torino-Trieste per incidente e chiusura della entrate/uscite di Caianello sulla A1 Milano-Napoli per lavori.
A4 TORINO-TRIESTE
02:47 – Tra Rovato e Ospitaletto
Coda per incidente
Direzione Trieste
La coda si è formata tra il chilometro 204.0 e 203.0, per una lunghezza complessiva di 1 km.
A1 MILANO-NAPOLI
02:32 – Caianello
Entrata chiusa al traffico per lavori
Direzione Roma
L’entrata di Caianello è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025 per lavori programmati. L’entrata consigliata verso Roma: San Vittore.
02:32 – Caianello
Uscita chiusa al traffico per lavori
Provenendo da Napoli
L’uscita di Caianello è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025. Per chi arriva da Napoli, uscita consigliata: Capua.
01:00 – Pontecorvo
Entrata chiusa al traffico per lavori
Direzione Roma
L’entrata di Pontecorvo è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Roma: Ceprano.
01:00 – Pontecorvo
Uscita chiusa al traffico per lavori
Provenendo da Napoli
L’uscita di Pontecorvo è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025. Per chi arriva da Napoli, uscita consigliata: Cassino.
A14 BOLOGNA-TARANTO
01:52 – Area di servizio La Pioppa ovest
Camper service chiuso per guasto impianto
Direzione Taranto
Il servizio rimarrà non disponibile fino alle 17:00 del 8 ottobre 2025.
00:22 – Bivio Bari Zona Industriale
Allacciamento chiuso per lavori
Provenendo da Bari verso Bari
Il traffico è interdetto fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025 per lavori in corso.
A30 CASERTA-SALERNO
00:13 – Mercato San Severino
Uscita chiusa al traffico per lavori
Provenendo da Salerno
L’uscita di Mercato San Severino è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025.
00:13 – Mercato San Severino
Entrata chiusa al traffico per lavori
Direzione Caserta
L’entrata di Mercato San Severino è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025.
Fonte: Autostrade per l’Italia