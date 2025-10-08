Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane in data 8 ottobre 2025 si presenta piuttosto dinamica, interessata sia da lavori programmati in diversi tratti che da eventi imprevisti come incidenti. In particolare sulla A4 si segnalano code per un incidente tra Rovato e Ospitaletto, mentre sulla A1 numerose chiusure di entrate e uscite coinvolgono Caianello e Pontecorvo a causa di lavori in corso. Nei prossimi paragrafi l’elenco completo degli eventi, le tratte interessate e i dettagli su chiusure, deviazioni e condizioni della viabilità.

Esempi rilevanti: coda sulla A4 Torino-Trieste per incidente e chiusura della entrate/uscite di Caianello sulla A1 Milano-Napoli per lavori.

A4 TORINO-TRIESTE





02:47 – Tra Rovato e Ospitaletto

Coda per incidente

Direzione Trieste

La coda si è formata tra il chilometro 204.0 e 203.0, per una lunghezza complessiva di 1 km.



A1 MILANO-NAPOLI





02:32 – Caianello

Entrata chiusa al traffico per lavori

Direzione Roma

L’entrata di Caianello è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025 per lavori programmati. L’entrata consigliata verso Roma: San Vittore.







02:32 – Caianello

Uscita chiusa al traffico per lavori

Provenendo da Napoli

L’uscita di Caianello è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025. Per chi arriva da Napoli, uscita consigliata: Capua.







01:00 – Pontecorvo

Entrata chiusa al traffico per lavori

Direzione Roma

L’entrata di Pontecorvo è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Roma: Ceprano.







01:00 – Pontecorvo

Uscita chiusa al traffico per lavori

Provenendo da Napoli

L’uscita di Pontecorvo è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025. Per chi arriva da Napoli, uscita consigliata: Cassino.



A14 BOLOGNA-TARANTO





01:52 – Area di servizio La Pioppa ovest

Camper service chiuso per guasto impianto

Direzione Taranto

Il servizio rimarrà non disponibile fino alle 17:00 del 8 ottobre 2025.







00:22 – Bivio Bari Zona Industriale

Allacciamento chiuso per lavori

Provenendo da Bari verso Bari

Il traffico è interdetto fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025 per lavori in corso.



A30 CASERTA-SALERNO





00:13 – Mercato San Severino

Uscita chiusa al traffico per lavori

Provenendo da Salerno

L’uscita di Mercato San Severino è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025.







00:13 – Mercato San Severino

Entrata chiusa al traffico per lavori

Direzione Caserta

L’entrata di Mercato San Severino è chiusa fino alle 06:00 del 8 ottobre 2025.



Fonte: Autostrade per l’Italia