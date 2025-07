Il traffico sulle autostrade oggi 9 luglio 2025 in tempo reale

Il 9 luglio 2025 le autostrade italiane presentano diverse criticità principalmente concentrate sulla tratta A12 Genova-Roma, dove incidenti hanno causato tratti chiusi e traffico bloccato in entrambe le direzioni. Inoltre, si registrano code e traffico intenso in varie arterie del Sud, come la Tangenziale di Napoli e l’autostrada A30 Caserta-Salerno. Non mancano rallentamenti per lavori e condizioni meteo avverse, come vento forte e pioggia, soprattutto sulla A14 Bologna-Taranto. Infine, diverse aree di servizio segnalano disservizi legati a guasti agli impianti o chiusure temporanee.

A12 GENOVA-ROMA

Ore 08:47:12: Coda tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti per incidente. La coda si estende per 1,5 km in direzione Genova.

Ore 08:43:34: Tratto Chiuso tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo per incidente in direzione Rosignano.

Ore 08:40:05: Traffico Bloccato tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti per incidente in direzione Genova.

Ore 08:39:17: Coda di 2 km tra Bivio A12/Diramazione Livorno e Rosignano Marittimo per incidente in direzione Rosignano.

Ore 08:26:11: Traffico Bloccato tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo per incidente in direzione Rosignano.

A56 TANGENZIALE DI NAPOLI

Ore 08:49:18: Coda tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta per traffico intenso in direzione Pozzuoli, estesa per 1,2 km.

Ore 08:41:17: Coda tra Vomero e Zona Ospedaliera per traffico intenso in direzione Allacc. Diramazione Capodichino, lunga 2,7 km.

Ore 07:15:36: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A01 MILANO-NAPOLI

Ore 08:34:15: Coda di 1 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per traffico congestionato in direzione Milano.

Ore 08:25:35: Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso in direzione Napoli, lunga 6,5 km.

Ore 08:22:43: Coda in uscita a Capua provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Milano.

Ore 07:44:31: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso in direzione Napoli.

Ore 07:40:53: Code a tratti tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso in direzione Milano, estese per 4,6 km.

Ore 07:25:08: Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso in direzione Napoli, lunga 1,6 km.

Ore 08:49:09: Traffico Rallentato tra Firenze Impruneta e Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso in direzione Milano, esteso per 3 km.

Ore 08:19:08: Entrata Chiusa a Torrenova verso Autostrada Milano-Napoli per lavori fino alle 09:00 del 15/07/2025.

A14 BOLOGNA-TARANTO

Ore 08:26:20: Vento Forte tra Cattolica e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, su un tratto di 360,8 km.

Ore 08:24:59: Vento Forte tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, su un tratto di 25,5 km.

Ore 08:22:20: Coda tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso in direzione Taranto, lunga 14,4 km.

Ore 08:22:10: Coda di 2 km tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per traffico congestionato in direzione Autostrada Bologna-Taranto.

Ore 08:08:27: Coda in uscita a Ancona sud per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Ore 08:00:46: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso in direzione Trieste sulla A04, ma rilevante per traffico estivo verso sud.

Ore 08:07:18: Traffico Rallentato tra Tivoli e Roma est per lavori in direzione Roma sulla A24, arteria collegata alla A14.

Ore 08:49:18: Coda tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta per traffico intenso in direzione Pozzuoli, collegata alla rete autostradale del Sud.

Ore 08:26:38: Coda in uscita a Busto Arsizio per traffico intenso sulla A08 Milano-Varese, arteria di collegamento con la A14.

A04 TORINO-TRIESTE

Ore 08:44:40: Code a tratti tra Altopascio e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Firenze.

Ore 08:23:54: Coda di 4 km tra Bivio A4/A58 e Trezzo per incidente in direzione Trieste. Entrata consigliata verso Brescia: Trezzo. Uscita consigliata provenendo da Milano: Cavenago.

Ore 08:12:32: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Cormano per traffico intenso in direzione Torino, estese per 12,1 km.

Ore 08:12:20: Coda tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per incidente in direzione Torino, lunga 3,7 km.

Ore 07:35:07: Code a tratti tra Capriate e Bivio A4/A58 per traffico intenso in direzione Torino, estese per 13,1 km.

Ore 08:00:46: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso in direzione Trieste, lunghe 13,3 km.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA

Ore 08:47:12: Coda tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per traffico intenso in direzione Ventimiglia, lunga 2,3 km.

A11 FIRENZE-PISA NORD

Ore 08:44:40: Code a tratti tra Altopascio e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso in direzione Firenze, estese per 41 km.

Ore 07:09:31: Coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Firenze, lunga 1,9 km.

A30 CASERTA-SALERNO

Ore 08:51:44: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Caserta.

A27 VENEZIA – BELLUNO

Ore 08:46:07: Coda tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Venezia, lunga 2 km.

A16 NAPOLI-CANOSA

Ore 08:43:55: Coda tra Candela e Lacedonia per incidente in direzione Napoli.

A24 ROMA-TERAMO

Ore 08:03:28: Coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico congestionato in direzione Tangenziale Est.

Ore 08:03:41: Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare per traffico congestionato in direzione Tangenziale Est.

Ore 08:07:18: Traffico Rallentato tra Tivoli e Roma est per lavori in direzione Roma.

Altri eventi rilevanti

Ore 08:26:20: Vento Forte tra Cattolica e Poggio Imperiale sulla A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, su un tratto di 360,8 km.

Ore 08:24:59: Vento Forte tra San Severo e Foggia sulla A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, su un tratto di 25,5 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia