Il traffico sulle autostrade oggi 9 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di sabato 9 agosto 2025 si conferma particolarmente critica per la viabilità sulle principali autostrade italiane, con numerosi disagi dovuti a incidenti, traffico intenso e code anche di notevole lunghezza. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km tra Orvieto e Orte sull’A1 Milano-Napoli per incidente e code a tratti per oltre 170 km tra Civitanova Marche e Vasto Nord sull’A14 Bologna-Taranto. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati oggi.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:02: Coda tra Chiusi e Fabro in direzione Napoli per incidente. La coda si estende dal km 418.0 al km 417.6.

Ore 07:58: Traffico Rallentato tra Valsamoggia e Modena sud in direzione Milano per materiali dispersi. Il rallentamento interessa il tratto dal km 179.5 al km 180.0.

Ore 07:57: Coda di 1 km tra Chiusi e Fabro in direzione Napoli per incidente. La coda va dal km 417.6 al km 414.0.

Ore 07:54: Code a tratti tra Lodi e Terre di Canossa – Campegine in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato si estende dal km 119.5 al km 22.3 per una lunghezza di 97,2 km.

Ore 07:53: Coda di 5 km tra Orvieto e Orte in direzione Napoli per incidente. La coda si sviluppa dal km 481.0 al km 476.0.

Ore 07:51: Code a tratti tra Firenze sud e Incisa – Reggello in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 318.0 al km 304.0 (14 km).

Ore 07:48: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il rallentamento interessa il tratto dal km 267.0 al km 277.0 (10 km).

Ore 07:41: Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda va dal km 55.3 al km 53.3.

Ore 07:38: Coda di 5 km tra Bivio A1/A24 e Bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Napoli per traffico congestionato. La coda si estende dal km 576.0 al km 571.0.

Ore 07:31: Area di Servizio Sovraffollata: l’area di servizio La Macchia ovest in direzione Napoli è sovraffollata (km 610.9).

Ore 07:31: Area di Servizio Sovraffollata: l’area di servizio Prenestina ovest in direzione Napoli è sovraffollata (km 566.1).

Ore 07:13: Code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Colleferro in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 592.9 al km 576.3 (16,6 km).

Ore 07:11: Coda tra Modena sud e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Milano per traffico intenso. La coda va dal km 155.3 al km 158.0 (2,7 km).

Ore 07:09: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso (km 155.3).

Ore 06:29: Code a tratti tra Parma e Modena sud in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 170.8 al km 119.5 (51,3 km).

Ore 03:19: Mancanza di GPL: l’area di servizio Casilina ovest in direzione Napoli è sprovvista di GPL per esaurimento carburanti (km 658.8).

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 07:58: Coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Pra’ in direzione Ventimiglia per veicolo in avaria. La coda va dal km 7.8 al km 6.0.

Ore 07:21: Code a tratti tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 36.4 al km 28.0 (8,4 km).

A22 Brennero-Modena

Ore 07:54: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. La coda va dal km 313.0 al km 311.0.

Ore 06:46: Traffico Rallentato tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 131.4 al km 225.4 (94 km).

A14 Bologna-Taranto

Ore 07:52: Traffico Rallentato tra Modugno e Bivio Tangenziale Bari in direzione Bari per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 676.8 al km 673.5 (3,3 km).

Ore 07:44: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Imola in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 50.1 al km 4.8 (45,3 km).

Ore 07:03: Code a tratti tra Civitanova Marche e Vasto Nord in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 436.5 al km 262.6 (173,9 km).

Ore 07:03: Traffico Rallentato tra Vasto Nord e Vasto sud in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 453.8 al km 436.5 (17,3 km).

Ore 07:00: Coda di 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona per incidente. La coda va dal km 354.0 al km 358.0.

Ore 06:43: Traffico Rallentato tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Trani in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 638.1 al km 602.7 (35,4 km).

Ore 05:48: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. La coda va dal km 5.0 al km 4.0.

A30 Caserta-Salerno

Ore 07:41: Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda va dal km 55.3 al km 53.3.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Ore 07:31: Code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova Voltri per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 0.0 al km 45.3 (45,3 km).

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 07:21: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur per attesa prevista 15 minuti.

A16 Napoli-Canosa

Ore 07:18: Traffico Rallentato tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in direzione Canosa per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 172.5 al km 159.9 (12,6 km).

Ore 07:00: Coda di 2 km tra Vallata e Candela in direzione Canosa per incidente. La coda va dal km 112.0 al km 110.0.

Ore 06:27: Traffico Rallentato tra Vallata e Lacedonia in direzione Canosa per lavori. Il tratto coinvolto va dal km 108.25 al km 106.5 (1,75 km).

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 07:05: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana svizzera. La coda va dal km 41.63 al km 39.42 (2,21 km).

A13 Bologna-Padova

Ore 07:04: Coda su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia per traffico intenso (km 116.7).

A27 Venezia-Belluno

Ore 03:50: Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 66.8 al km 58.9 (7,9 km).

Fonte: Autostrade per l’Italia