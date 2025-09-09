Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di 9 settembre 2025 sulle autostrade italiane è caratterizzata da diversi disagi, con code e rallentamenti dovuti a incidenti, traffico intenso e lavori in corso. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km tra Attigliano e Orvieto sulla A1 Milano-Napoli per incidente e una coda di 19 km a tratti sulla A11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.
A1 Milano-Napoli
Ore 10:23: Coda di 5 km tra Attigliano e Orvieto in direzione Milano per incidente. Entrata consigliata verso Firenze: Orvieto. Uscita consigliata provenendo da Roma: Orte.
Ore 10:21: Code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso.
Ore 10:13: Traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi in direzione Milano per materiali dispersi.
Ore 10:08: Coda in entrata a Attigliano verso Firenze per incidente.
Ore 09:59: Coda di 4 km tra Valmontone e Bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Milano per incidente. Entrata consigliata verso Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Colleferro.
Ore 09:49: Coda di 2 km tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli per curiosi.
Ore 08:48: L’area di servizio Bisenzio ovest in direzione Napoli ha i servizi igienici non disponibili per interruzione energia elettrica.
Ore 08:48: L’area di servizio Bisenzio ovest in direzione Napoli ha la stazione di rifornimento chiusa per interruzione energia elettrica.
A24 Roma-Teramo
Ore 10:21: Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.
A56 Tangenziale di Napoli
Ore 10:18: Coda tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso.
Ore 09:31: Coda in uscita a Arenella in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.
Ore 07:11: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.
A11 Firenze-Pisa Nord
Ore 10:05: Coda di 3 km tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze per incidente.
Ore 10:05: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.
A7 Milano-Genova
Ore 10:00: Coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova per veicolo in avaria.
A12 Genova-Roma
Ore 09:48: Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano per lavori.
Ore 09:09: Pioggia tra Chiavari e Sestri Levante in entrambe le direzioni.
A4 Torino-Trieste
Ore 09:47: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso.
A14 Bologna-Taranto
Ore 09:15: Coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso.
A22 Brennero-Modena
Ore 08:40: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.
A30 Caserta-Salerno
Ore 08:26: Traffico rallentato su Nodo A30/A16 Napoli-Canosa provenendo da Salerno verso Canosa per lavori.
Ore 08:26: Traffico rallentato su Nodo A30/A16 Napoli-Canosa provenendo da Caserta verso Canosa per lavori.
A16 Napoli-Canosa
Ore 08:25: Chiusura pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate in uscita a Grottaminarda provenendo da Napoli per lavori.
Ore 07:57: Chiusura pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate in entrata a Grottaminarda verso Canosa per lavori.
Ore 07:48: Traffico rallentato tra Napoli est e Nodo A16/A30 Caserta-Salerno in direzione Canosa per lavori.
A5 Torino – Aosta – Monte Bianco
Ore 05:32: Tratto chiuso tra Raccordo A5/SS26 dir e Morgex in direzione Torino fino alle 06:00 del 7/10/2025 per lavori.
Ore 05:13: Tratto chiuso tra Morgex e Raccordo A5/SS26 dir in direzione Monte Bianco fino alle 05:00 del 7/10/2025 per lavori.
Fonte: Autostrade per l’Italia