Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La giornata di 9 settembre 2025 sulle autostrade italiane è caratterizzata da diversi disagi, con code e rallentamenti dovuti a incidenti, traffico intenso e lavori in corso. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km tra Attigliano e Orvieto sulla A1 Milano-Napoli per incidente e una coda di 19 km a tratti sulla A11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso. Di seguito il dettaglio della situazione tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A1 Milano-Napoli

Ore 10:23: Coda di 5 km tra Attigliano e Orvieto in direzione Milano per incidente. Entrata consigliata verso Firenze: Orvieto. Uscita consigliata provenendo da Roma: Orte.

Ore 10:21: Code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 10:13: Traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi in direzione Milano per materiali dispersi.

Ore 10:08: Coda in entrata a Attigliano verso Firenze per incidente.

Ore 09:59: Coda di 4 km tra Valmontone e Bivio A1/Diramazione Roma sud in direzione Milano per incidente. Entrata consigliata verso Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Colleferro.

Ore 09:49: Coda di 2 km tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli per curiosi.

Ore 08:48: L’area di servizio Bisenzio ovest in direzione Napoli ha i servizi igienici non disponibili per interruzione energia elettrica.

Ore 08:48: L’area di servizio Bisenzio ovest in direzione Napoli ha la stazione di rifornimento chiusa per interruzione energia elettrica.

A24 Roma-Teramo

Ore 10:21: Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 10:18: Coda tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 09:31: Coda in uscita a Arenella in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 07:11: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 10:05: Coda di 3 km tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze per incidente.

Ore 10:05: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

A7 Milano-Genova

Ore 10:00: Coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova per veicolo in avaria.

A12 Genova-Roma

Ore 09:48: Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano per lavori.

Ore 09:09: Pioggia tra Chiavari e Sestri Levante in entrambe le direzioni.

A4 Torino-Trieste

Ore 09:47: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:15: Coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:40: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:26: Traffico rallentato su Nodo A30/A16 Napoli-Canosa provenendo da Salerno verso Canosa per lavori.

Ore 08:26: Traffico rallentato su Nodo A30/A16 Napoli-Canosa provenendo da Caserta verso Canosa per lavori.

A16 Napoli-Canosa

Ore 08:25: Chiusura pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate in uscita a Grottaminarda provenendo da Napoli per lavori.

Ore 07:57: Chiusura pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate in entrata a Grottaminarda verso Canosa per lavori.

Ore 07:48: Traffico rallentato tra Napoli est e Nodo A16/A30 Caserta-Salerno in direzione Canosa per lavori.

A5 Torino – Aosta – Monte Bianco

Ore 05:32: Tratto chiuso tra Raccordo A5/SS26 dir e Morgex in direzione Torino fino alle 06:00 del 7/10/2025 per lavori.

Ore 05:13: Tratto chiuso tra Morgex e Raccordo A5/SS26 dir in direzione Monte Bianco fino alle 05:00 del 7/10/2025 per lavori.

Fonte: Autostrade per l’Italia