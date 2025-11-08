Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Lunedì 9 novembre 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane si caratterizza principalmente per interventi di manutenzione e lavori programmati, con alcuni tratti chiusi in Emilia Romagna. In particolare, risultano interessate la tratta tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, così come l’ingresso a Bologna San Lazzaro in direzione Bologna: tra i principali eventi del giorno segnaliamo la chiusura del tratto tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera per lavori e la chiusura dell’entrata Bologna San Lazzaro sulla A14 verso Bologna. Di seguito il dettaglio della viabilità tratta per tratta, aggiornato in tempo reale.

A14 Bologna-Taranto





00:02 – Bologna San Lazzaro

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Bologna

L’entrata di Bologna San Lazzaro è chiusa al traffico fino alle 01:00 del 9 novembre 2025 in direzione Bologna. L’interruzione è dovuta a lavori programmatici.









00:01 – Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera

Tratto Chiuso per lavori

Direzione autostrada Milano-Napoli

Il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera rimane chiuso fino alle 06:00 del 9 novembre 2025 per lavori. Per chi viaggia verso l’autostrada Milano-Napoli, l’entrata consigliata è Bologna Arcoveggio su A13 Bologna-Padova; provenendo da Ancona l’uscita raccomandata è Bologna San Lazzaro. Lunghezza del tratto chiuso: 6,7 km.





Fonte: Autostrade per l’Italia