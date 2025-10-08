Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle autostrade italiane per la giornata di oggi, 9 ottobre 2025, vede prevalentemente flussi regolari con alcune limitazioni e lavori che potrebbero influire sulla viabilità. In particolare, vengono segnalate chiusure temporanee di aree di servizio e cantieri in corso che interessano tratte strategiche. Ad esempio, sulla A14 Bologna-Taranto, l’area di servizio Sillaro Ovest è chiusa per lavori nelle prime ore della giornata. Nei paragrafi seguenti elenchiamo nel dettaglio i principali eventi di rilievo registrati oggi sulle diverse tratte.

A14 – BOLOGNA-TARANTO





00:01 – Area di Servizio Sillaro ovest

Chiusura area di servizio per lavori fino alle 05:00 del 9 ottobre 2025

Direzione Taranto

L’area di servizio Sillaro ovest (al km 37.4) è temporaneamente non accessibile per tutti i veicoli causa lavori di manutenzione programmata.



Fonte: Autostrade per l’Italia