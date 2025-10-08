Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane per la giornata di oggi, 9 ottobre 2025, vede prevalentemente flussi regolari con alcune limitazioni e lavori che potrebbero influire sulla viabilità. In particolare, vengono segnalate chiusure temporanee di aree di servizio e cantieri in corso che interessano tratte strategiche. Ad esempio, sulla A14 Bologna-Taranto, l’area di servizio Sillaro Ovest è chiusa per lavori nelle prime ore della giornata. Nei paragrafi seguenti elenchiamo nel dettaglio i principali eventi di rilievo registrati oggi sulle diverse tratte.
A14 – BOLOGNA-TARANTO
00:01 – Area di Servizio Sillaro ovest
Chiusura area di servizio per lavori fino alle 05:00 del 9 ottobre 2025
Direzione Taranto
L’area di servizio Sillaro ovest (al km 37.4) è temporaneamente non accessibile per tutti i veicoli causa lavori di manutenzione programmata.
Fonte: Autostrade per l’Italia