Il traffico sulle autostrade oggi 10 luglio 2025 in tempo reale

Oggi, 10 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane è caratterizzata da diverse code e rallentamenti a causa di incidenti, traffico intenso e lavori in corso. Le tratte più colpite includono l’A04, l’A09, l’A07, l’A30 e l’A14, con disservizi che variano da code a tratti a situazioni di coda continua. Di seguito, i dettagli per ciascuna tratta.

A30 Caserta-Salerno

Ore 07:44: Incendio tra Nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania. La situazione è critica a causa di fumi visibili che hanno portato a rallentamenti significativi.

Ore 07:50: Fumo tra Nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania per incendio. La visibilità è ridotta e si consiglia di prestare attenzione.

A04 Torino-Trieste

Ore 08:58: Coda tra Dalmine e Bergamo per veicolo in avaria. La coda si estende per 2.5 km dal chilometro 172.5 al chilometro 170.0.

Ore 08:37: Coda tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Nodo di Pero per lavori. La coda si estende per 0.6 km.

Ore 08:35: Code a tratti tra Agrate e Nodo A4/A8 Milano-Varese per traffico intenso. La coda si estende per 19.4 km.

Ore 08:02: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso. La coda si estende per 13.3 km.

A09 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:58: Coda di 3 km tra Turate e Bivio A9/A8 Milano-Varese per incidente. La situazione è critica e si consiglia di evitare la zona.

Ore 08:38: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera. La coda si estende per 2.21 km.

A07 Milano-Genova

Ore 08:57: Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. La situazione è fluida ma con rallentamenti.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:53: Coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 386.2 al chilometro 384.0.

Ore 08:44: Code a tratti tra Castel San Pietro e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. La coda si estende per 38.2 km.

Ore 08:02: Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. La coda si estende per 8.4 km.

Fonte: Autostrade per l’Italia