Il traffico sulle autostrade oggi 10 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 10 agosto 2025, si presenta particolarmente intensa sulle principali autostrade italiane, con numerosi rallentamenti, code e disagi dovuti sia al traffico vacanziero sia a incidenti e condizioni meteo avverse. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 3 km sulla A26 tra Ovada e il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova per incidente e code a tratti di oltre 50 km sulla A1 tra Casalpusterlengo e Fidenza per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, della situazione aggiornata.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:55: Code a tratti tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 301,8 al km 279,5, per una lunghezza di 22,3 km.

Ore 08:42: Coda in uscita a Poggio Imperiale provenendo da Pescara per traffico intenso.

Ore 07:37: Code a tratti tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Imola in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 50,1 al km 9,0, per una lunghezza di 41,1 km.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:50: Coda in uscita a San Vittore provenendo da Roma per traffico intenso.

Ore 08:44: Coda di 2 km tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli per traffico congestionato. Il tratto interessato va dal km 693,8 al km 691,8.

Ore 08:17: Code a tratti tra Parma e Reggio Emilia in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 137,1 al km 119,5, per una lunghezza di 17,6 km.

Ore 08:17: Code a tratti tra Modena Nord e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto va dal km 188,8 al km 157,6, per una lunghezza di 31,2 km.

Ore 07:53: Code a tratti tra Casalpusterlengo e Fidenza in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 90,4 al km 37,8, per una lunghezza di 52,6 km.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Ore 08:50: Coda di 3 km tra Ovada e Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova in direzione Gravellona Toce per incidente. Il tratto interessato va dal km 43,7 al km 40,0.

Ore 08:44: Code a tratti tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova Voltri per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 0,0 al km 29,9, per una lunghezza di 29,9 km.

Ore 08:33: Coda tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada in direzione Genova Voltri per curiosi. Il tratto va dal km 43,7 al km 45,0, per una lunghezza di 1,3 km.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:39: Traffico rallentato tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna in direzione Ss51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto coinvolto va dal km 82,5 al km 81,5.

Ore 07:57: Vento forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno in entrambe le direzioni.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:18: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana svizzera. Il tratto coinvolto va dal km 41,63 al km 39,42, per una lunghezza di 2,21 km.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:11: Traffico rallentato tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero per traffico intenso. Il tratto coinvolto va dal km 131,4 al km 225,4, per una lunghezza di 94 km.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:07: Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto coinvolto va dal km 55,3 al km 53,3.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 07:57: Vento forte tra Udine sud e Carnia in entrambe le direzioni. Il tratto coinvolto va dal km 44,9 al km 26,0, per una lunghezza di 18,9 km.

A4 Torino-Trieste

Ore 06:38: Mancanza di benzina presso l’area di servizio Novate nord in direzione Torino per guasto all’impianto.

Fonte: Autostrade per l’Italia