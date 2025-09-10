Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata di 10 settembre 2025 si presenta particolarmente complessa, con numerosi rallentamenti, code e disagi dovuti sia al traffico intenso sia a condizioni meteorologiche avverse come pioggia e vento forte. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km tra Fiano Romano e Settebagni sull’A1 Milano-Napoli per incidente e code a tratti per 18,9 km sull’A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord per traffico intenso. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati nella mattinata.

A56 Tangenziale di Napoli

Ore 08:54: Coda in uscita a Fuorigrotta provenendo da Allacciamento Diramazione Capodichino in direzione Pozzuoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 08:53: Traffico Rallentato tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:19: Traffico Rallentato tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 07:18: Coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso.

Ore 08:18: Coda tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione Allacciamento Diramazione Capodichino per traffico intenso.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:54: Pioggia tra Bivio Diramazione Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. in entrambe le direzioni. Temporali in corso.

Ore 08:51: Coda di 2 km tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi in direzione Milano per incidente.

Ore 08:51: Traffico Rallentato tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Nodo A1/SP1 Casoria in direzione Napoli per veicolo in avaria.

Ore 08:49: Coda di 5 km tra Fiano Romano e Settebagni in direzione G.R.A. per incidente. Entrata consigliata verso G.R.A.: Settebagni. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Fiano Romano.

Ore 08:47: Entrata Chiusa a Castelnuovo di Porto in direzione G.R.A. per incidente.

Ore 08:24: Coda tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 08:20: Coda in entrata a Castelnuovo di Porto verso G.R.A. per incidente.

Ore 08:02: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:02: Pioggia tra Parma e Bivio A1-Variante in entrambe le direzioni.

Ore 08:00: Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 07:43: Coda tra Modena sud e Bivio A1/A22 Brennero-Modena in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:42: Code a tratti tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:42: Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:22: Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Napoli per traffico intenso.

Ore 06:49: Pioggia tra Anagni e Ceprano in entrambe le direzioni. Temporali in corso.

Ore 06:04: Pioggia tra Frosinone e Cassino in entrambe le direzioni.

Ore 04:47: Pioggia tra Chiusi e Ceprano in entrambe le direzioni.

Ore 04:46: Pioggia tra Bivio Diramazione Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. in entrambe le direzioni.

Ore 01:51: Pioggia tra Bivio Diramazione Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. in entrambe le direzioni.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 08:51: Code a tratti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso.

Ore 08:29: Coda di 3 km tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A8 Milano-Varese

Ore 08:50: Code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 08:49: Coda tra Cavaria e Castronno in direzione Varese per materiali dispersi.

Ore 08:49: Coda in uscita a Busto Arsizio provenendo da Varese in direzione Milano per traffico intenso.

Ore 07:43: Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste in direzione Milano per traffico intenso.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:48: Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento dogana svizzera.

Ore 08:11: Code a tratti tra Saronno e Bivio A9/A8 Milano-Varese in direzione Lainate per traffico intenso.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:48: Vento Forte tra Acquaviva Delle Fonti e Gioia del Colle in entrambe le direzioni.

Ore 08:46: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione Taranto per traffico intenso.

Ore 08:32: Pioggia tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola in entrambe le direzioni.

Ore 08:28: Pioggia tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in entrambe le direzioni.

Ore 07:48: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 07:27: Pioggia tra Cattolica e Senigallia in entrambe le direzioni.

Ore 06:31: Pioggia tra Ancona sud e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.

A30 Caserta-Salerno

Ore 08:37: Coda in uscita a Nola provenendo da Salerno in direzione Caserta per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A24 Roma-Teramo

Ore 08:41: Pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova) in entrambe le direzioni.

Ore 08:08: Coda di 4 km tra Inizio Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

Ore 04:09: Pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM in entrambe le direzioni.

A24 Complanare TPU DX

Ore 08:08: Coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare in direzione Tangenziale Est per traffico congestionato.

A13 Bologna-Padova

Ore 08:28: Coda su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Brescia in direzione Padova per traffico intenso.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:29: Coda di 1 km tra Mogliano Veneto e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ore 04:53: Pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Bivio A27/SS 51 Alemagna in entrambe le direzioni.

A4 Torino-Trieste

Ore 08:24: Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 07:41: Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:34: Code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est in direzione Trieste per traffico intenso.

Ore 07:34: Code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per traffico intenso.

Ore 05:26: Pioggia tra Nodo di Pero e Bivio A4/A21 Torino-Brescia in entrambe le direzioni.

A22 Brennero-Modena

Ore 07:33: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

A7 Milano-Genova

Ore 07:22: Coda in uscita a Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni per traffico intenso.

Ore 05:06: Pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena in entrambe le direzioni.

A25 Torano-Pescara

Ore 06:33: Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 06:20: Pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Varazze in entrambe le direzioni.

A12 Genova-Roma

Ore 05:54: Pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante in entrambe le direzioni.

Ore 05:47: Pioggia tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 in entrambe le direzioni.

A26 GE-Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce

Ore 05:57: Pioggia tra Bivio Diramazione A26-A4/A26 Trafori e Nodo Diramazione A26-A4/A4 TO-TS in entrambe le direzioni.

Ore 05:56: Pioggia tra Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE in entrambe le direzioni.

Ore 05:53: Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Baveno in entrambe le direzioni.

A9 Lainate-Como Chiasso (pioggia notturna)

Ore 00:52: Pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso in entrambe le direzioni.

A8 Milano-Varese (pioggia notturna)

Ore 01:31: Pioggia tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese in entrambe le direzioni.

Fonte: Autostrade per l’Italia