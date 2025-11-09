Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico autostradale in Italia per il 10 novembre 2025 vede principalmente interventi programmati e chiusure temporanee dovute a lavori sulla Tangenziale di Napoli (A56). In particolare sono chiuse alcune entrate e aree di servizio, nonché un importante tratto tra Capodimonte e Corso Malta che sarà indisponibile fino alle prime ore della mattina. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano la chiusura del tratto tra Capodimonte e Corso Malta e la chiusura dell’entrata Capodimonte. Di seguito la situazione tratta per tratta con dettagli e orari.

A56 – Tangenziale di Napoli





00:05 – Capodimonte – Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’entrata Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 6:00 del 10 novembre 2025 per lavori programmati. È consigliato utilizzare l’entrata Corso Malta per chi viaggia in direzione Allacc. Diramazione Capodichino.







00:04 – Arenella – Allacc. Diramazione Capodichino

Entrata Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Anche l’entrata Arenella è chiusa alla circolazione fino alle 6:00 del 10 novembre 2025 sempre per lavori in corso. L’accesso consigliato è tramite lo svincolo di Corso Malta.







00:04 – Scudillo Est (Area di Servizio)

Area di Servizio Chiusa per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

L’area di servizio Scudillo est rimane chiusa fino alle ore 6:00 del 10 novembre 2025 per attività di manutenzione.







00:03 – Tratto Capodimonte – Corso Malta

Tratto Chiuso per lavori

Direzione Allacc. Diramazione Capodichino

Il tratto tra Capodimonte e Corso Malta è chiuso fino alle 6:00 del 10 novembre 2025 per lavori. Per chi proviene da Pozzuoli è consigliata l’uscita Capodimonte, mentre per l’ingresso in direzione Allacc. Diramazione Capodichino si consiglia lo svincolo Corso Malta. La chiusura interessa una porzione estesa per circa 2,7 chilometri, dalle progressive chilometriche 18.8 a 16.1.



Fonte: Autostrade per l’Italia