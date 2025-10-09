Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il traffico sulle autostrade italiane il 10 ottobre 2025 è caratterizzato principalmente da lavori in corso che provocano la chiusura di tratti strategici e allacciamenti fondamentali. In particolare, la A7 Milano-Genova e la A13 Bologna-Padova risultano le tratte più coinvolte, con tratti chiusi e allacciamenti non disponibili nelle prime ore del mattino. Ad esempio, si segnala la chiusura del Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 4.00 e il tratto chiuso tra Ferrara sud e Altedo sulla A13 fino alle 5.00. Nel seguito dell’articolo tutti i dettagli e le indicazioni utili tratta per tratta, con orari, aree interessate e consigli per chi è in viaggio.
A7 MILANO-GENOVA
00:05 – Bivio A7/A12 Genova-Livorno
Chiuso al traffico allacciamento per lavori
Direzione Milano
Il tratto è chiuso al traffico fino alle 04:00 del 10 ottobre 2025 provenendo da Genova verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Bolzaneto. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Bolzaneto.
A13 BOLOGNA-PADOVA
00:02 – Tratto tra Ferrara sud e Altedo
Tratto chiuso per lavori
Direzione Bologna
Chiusura tra Ferrara sud e Altedo fino alle 05:00 del 10 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Altedo. Uscita consigliata provenendo da Padova: Ferrara sud. Il tratto interessato va dal chilometro 20,5 al chilometro 33,7 per una lunghezza di 13,2 km.
Fonte: Autostrade per l’Italia