Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il traffico sulle autostrade italiane il 10 ottobre 2025 è caratterizzato principalmente da lavori in corso che provocano la chiusura di tratti strategici e allacciamenti fondamentali. In particolare, la A7 Milano-Genova e la A13 Bologna-Padova risultano le tratte più coinvolte, con tratti chiusi e allacciamenti non disponibili nelle prime ore del mattino. Ad esempio, si segnala la chiusura del Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 4.00 e il tratto chiuso tra Ferrara sud e Altedo sulla A13 fino alle 5.00. Nel seguito dell’articolo tutti i dettagli e le indicazioni utili tratta per tratta, con orari, aree interessate e consigli per chi è in viaggio.

A7 MILANO-GENOVA





00:05 – Bivio A7/A12 Genova-Livorno

Chiuso al traffico allacciamento per lavori

Direzione Milano

Il tratto è chiuso al traffico fino alle 04:00 del 10 ottobre 2025 provenendo da Genova verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Bolzaneto. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Bolzaneto.





A13 BOLOGNA-PADOVA





00:02 – Tratto tra Ferrara sud e Altedo

Tratto chiuso per lavori

Direzione Bologna

Chiusura tra Ferrara sud e Altedo fino alle 05:00 del 10 ottobre 2025 per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Altedo. Uscita consigliata provenendo da Padova: Ferrara sud. Il tratto interessato va dal chilometro 20,5 al chilometro 33,7 per una lunghezza di 13,2 km.





Fonte: Autostrade per l’Italia