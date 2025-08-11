Il traffico sulle autostrade oggi 11 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di lunedì 11 agosto 2025 si apre con traffico intenso e numerosi disagi sulle principali autostrade italiane. In particolare, si segnalano lunghe code e rallentamenti dovuti a incidenti, traffico intenso e lavori in corso. Tra gli eventi più significativi, una coda di 6 km sull’A22 tra Verona Nord e Ala Avio per incidente e una coda di 5 km sull’A1 tra Valsamoggia e Modena sud sempre a causa di un incidente. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi rilevati questa mattina.

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 08:58: Coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione Svizzera per attraversamento Dogana Svizzera. La coda si estende dal km 41.63 al km 41.18.

A7 Milano-Genova

Ore 08:58: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova per veicolo in avaria. La coda si estende dal km 129.7 al km 125.8.

Ore 08:18: Uscita Chiusa all’uscita di Busalla in direzione Genova per lavori fino alle 06:00 dell’11 settembre 2025. Uscita consigliata provenendo da Milano: Ronco Scrivia.

A1 Milano-Napoli

Ore 08:57: Coda di 2 km tra Caianello e Capua in direzione Napoli per incidente. La coda va dal km 711.4 al km 709.4.

Ore 08:53: Coda di 5 km tra Valsamoggia e Modena sud in direzione Milano per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Modena sud. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Valsamoggia. La coda va dal km 174.0 al km 184.789.

Ore 08:29: Traffico Rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante in direzione Milano per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 267.0 al km 277.0.

Ore 08:08: Code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 90.4 al km 49.7.

Ore 07:27: Code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio in direzione Napoli per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 195.3 al km 170.8.

Ore 07:10: Mancanza di GPL presso l’area di servizio Casilina ovest in direzione Napoli per guasto all’impianto.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:57: Coda di 1 km tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna in direzione Ss51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda va dal km 82.5 al km 81.5.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:50: Coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA in direzione Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 5.0 al km 4.0.

Ore 08:15: Code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Imola in direzione Taranto per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 50.1 al km 7.0.

A22 Brennero-Modena

Ore 08:46: Coda di 6 km tra Verona Nord e Ala Avio in direzione Brennero per incidente. La coda va dal km 204.0 al km 210.0.

Ore 08:05: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso. La coda va dal km 313.0 al km 311.0.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Ore 08:46: Coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada in direzione Genova Voltri per incidente. La coda va dal km 31.0 al km 35.0.

A16 Napoli-Canosa

Ore 08:45: Vento Forte tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal km 172.5 al km 127.9.

Ore 08:13: Servizi igienici non disponibili presso l’area di servizio Calaggio sud in direzione Canosa fino alle 10:00.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 08:41: Code a tratti tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona in direzione Ventimiglia per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 44.0 al km 36.4.

Ore 07:24: Traffico Rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso. Il tratto interessato va dal km 0.0 al km 6.0.

Traforo del Monte Bianco

Ore 08:37: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 15 minuti.

A12 Genova-Roma

Ore 08:27: Coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione Genova per veicolo in avaria. La coda va dal km 0.0 al km 4.2.

A30 Caserta-Salerno

Ore 07:46: Coda di 1 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. La coda va dal km 55.3 al km 54.3.

Fonte: Autostrade per l’Italia