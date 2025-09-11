Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle autostrade italiane nella giornata dell’11 settembre 2025 si presenta particolarmente complessa su diverse tratte, con code dovute a incidenti, traffico intenso e lavori in corso. Tra gli eventi più significativi si segnalano una coda di 5 km tra Montecatini Terme e Prato Ovest sull’A11 per incidente e una coda di 4 km tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Mantova Nord sull’A22 per incidente. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi registrati nella mattinata.

A4 Torino-Trieste

Ore 10:00: Coda tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa in direzione Torino per incidente. La coda si estende dal km 126,2 al km 129,9.

Ore 09:52: Coda su Bivio A4/Raccordo Viale Certosa provenendo da Brescia verso Viale Certosa per incidente.

Ore 09:52: Code a tratti tra Seriate e Palazzolo in direzione Trieste per traffico intenso. La congestione si estende per 13,3 km dal km 193,2 al km 179,9.

Ore 08:41: Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso.

Ore 07:14: Code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste per traffico intenso. La congestione si estende per 11,5 km dal km 136,5 al km 125,0.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:57: Coda in uscita a Caianello provenendo da Roma per veicolo in avaria.

Ore 09:30: Coda in uscita a Caserta sud provenendo da Napoli per traffico intenso.

Ore 09:11: Coda di 1 km tra Caserta sud e Napoli Nord in direzione Milano per traffico congestionato.

Ore 09:10: Coda alla barriera di Napoli Nord in direzione Milano per traffico intenso.

A14 Bologna-Taranto

Ore 09:55: Code a tratti tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Castel San Pietro in direzione Taranto per traffico intenso. La congestione si estende per 23,8 km dal km 38,2 al km 14,4.

Ore 09:55: Code a tratti tra Castel San Pietro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio in direzione autostrada Milano-Napoli per traffico intenso. La congestione si estende per 29,2 km dal km 9,0 al km 38,2.

A8 Milano-Varese

Ore 09:54: Coda tra Cascina Merlata e Nodo A8/A4 Torino-Trieste in direzione Milano per incidente. La coda si estende per 0,3 km.

Ore 09:50: Coda tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori in direzione Varese per lavori. La coda si estende per 1,5 km.

A11 Firenze-Pisa Nord

Ore 09:54: Traffico rallentato tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli in direzione Firenze per traffico intenso. Il rallentamento si estende per 13 km dal km 7,0 al km 20,0.

Ore 09:52: Coda di 5 km tra Montecatini Terme e Prato Ovest in direzione Firenze per incidente. La coda si estende per 9 km dal km 24,0 al km 33,0.

Ore 09:27: Coda in uscita a Montecatini Terme in entrambe le direzioni per traffico intenso.

A22 Brennero-Modena

Ore 09:50: Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli in direzione Modena per traffico intenso.

Ore 09:29: Coda di 4 km tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Mantova Nord in direzione Modena per incidente.

A23 Palmanova-Tarvisio

Ore 09:53: Pioggia tra Gemona Osoppo e Carnia in entrambe le direzioni. Il tratto interessato si estende per 14,7 km dal km 59,6 al km 44,9.

A12 Genova-Roma

Ore 09:14: Pioggia tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 in entrambe le direzioni. Il tratto interessato si estende per 40,1 km dal km 210,022 al km 169,963.

Ore 08:14: Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano per lavori. La coda si estende per 3,2 km dal km 31,6 al km 28,4.

A7 Milano-Genova

Ore 09:51: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano per lavori. Il tratto interessato si estende per 15,2 km dal km 110,6 al km 125,8.

A24 Roma-Teramo

Ore 09:11: Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM in direzione Tangenziale Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Il tratto interessato va dal km 7,3 al km 6,5.

T06 Complanare di Bologna

Ore 03:52: Entrata chiusa allo Svincolo 6 Castelmaggiore in direzione Autostrada Bologna-Taranto per lavori fino alle ore 06:00 del 2 febbraio 2026. Entrata consigliata: Svincolo 7 Bologna Centro.

Fonte: Autostrade per l’Italia