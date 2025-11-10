Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il quadro del traffico autostradale italiano dell’11 novembre 2025 segnala una situazione generalmente gestibile, pur con alcune criticità locali dovute a chiusure temporanee e deviazioni per lavori in corso. Tra le segnalazioni più rilevanti, troviamo la chiusura del tratto tra Novi Ligure e il Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori sull’Autostrada Dei Trafori (A26) e una deviazione per lavori sulla Complanare di Bologna (T06), entrambe illustrate nei dettagli con informazioni su orari, chilometri interessati e alternative di percorso. Qui di seguito puoi consultare, tratta per tratta, tutti gli aggiornamenti traffico in tempo reale relativi proprio all’11 novembre 2025.

A26 GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE





00:03 – Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori

Tratto chiuso tra Novi Ligure e Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori fino alle ore 04:00 dell’11 novembre 2025.

Direzione Autostrada Dei Trafori

La chiusura interessa il tratto dal chilometro 0,0 al chilometro 7,9 per una lunghezza totale di 7,9 km.



T06 COMPLANARE DI BOLOGNA





00:02 – Svincolo 10 Zona Industriale Roveri

Deviazione in uscita a causa di lavori fino alle ore 05:00 dell’11 novembre 2025, provenendo da Autostrada Bologna-Taranto.

Direzione Autostrada Milano-Napoli

Svincolo alternativo consigliato: la deviazione interessa l’uscita presso lo Svincolo 10 Zona Industriale Roveri, con possibili rallentamenti in corrispondenza dei lavori.



Fonte: Autostrade per l’Italia