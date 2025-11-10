Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Pubblicato: 11 Novembre 2025 00:08

Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Il quadro del traffico autostradale italiano dell’11 novembre 2025 segnala una situazione generalmente gestibile, pur con alcune criticità locali dovute a chiusure temporanee e deviazioni per lavori in corso. Tra le segnalazioni più rilevanti, troviamo la chiusura del tratto tra Novi Ligure e il Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori sull’Autostrada Dei Trafori (A26) e una deviazione per lavori sulla Complanare di Bologna (T06), entrambe illustrate nei dettagli con informazioni su orari, chilometri interessati e alternative di percorso. Qui di seguito puoi consultare, tratta per tratta, tutti gli aggiornamenti traffico in tempo reale relativi proprio all’11 novembre 2025.

 

 

A26 GE-VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL.TOCE



00:03 – Novi Ligure e Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori
Tratto chiuso tra Novi Ligure e Bivio Diramazione A26-A7/A26 Trafori fino alle ore 04:00 dell’11 novembre 2025.
Direzione Autostrada Dei Trafori
La chiusura interessa il tratto dal chilometro 0,0 al chilometro 7,9 per una lunghezza totale di 7,9 km.

T06 COMPLANARE DI BOLOGNA



00:02 – Svincolo 10 Zona Industriale Roveri
Deviazione in uscita a causa di lavori fino alle ore 05:00 dell’11 novembre 2025, provenendo da Autostrada Bologna-Taranto.
Direzione Autostrada Milano-Napoli
Svincolo alternativo consigliato: la deviazione interessa l’uscita presso lo Svincolo 10 Zona Industriale Roveri, con possibili rallentamenti in corrispondenza dei lavori.

Fonte: Autostrade per l’Italia

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

