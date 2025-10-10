Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane per l’11 ottobre 2025 si presenta caratterizzata da chiusure e rallentamenti dovuti soprattutto a lavori notturni e ad alcuni incidenti che hanno causato code, particolarmente nel nodo di Bologna e nel tratto della Complanare. Tra gli eventi di rilievo, si segnala la chiusura dell’uscita di Celle Ligure sulla A10 e una lunga coda generata da un incidente sulla A14 vicino a Bologna. Di seguito il dettaglio tratta per tratta, con tutte le informazioni utili aggiornate.

A10 GENOVA-VENTIMIGLIA





01:01 – Uscita Celle Ligure

L’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 provenendo da Genova, a causa di lavori.

Direzione Ventimiglia

Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.







01:00 – Entrata Celle Ligure

L’entrata di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 verso Ventimiglia per lavori.

Direzione Ventimiglia

Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.



A14 BOLOGNA-TARANTO





01:00 – Entrata Andria

L’entrata di Andria è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 in entrambe le direzioni per lavori.

Entrambe le direzioni

Entrata consigliata verso Pescara: Canosa. Entrata consigliata verso Bari: Trani.







00:45 – Tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio

Coda per incidente nel tratto autostradale Milano-Napoli.

Direzione autostrada Milano-Napoli

La coda presente tra il chilometro 4.5 e il chilometro 5.0, per una lunghezza di 0,5 km.







00:35 – Tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio

Coda di 1 km per incidente sul tratto autostradale Milano-Napoli.

Direzione autostrada Milano-Napoli

La coda va dal chilometro 9,0 al chilometro 11,0 per una lunghezza di 2 km.



T06 COMPLANARE DI BOLOGNA





00:11 – Tra Svincolo 1 Nuova Bazzanese e Svincolo 3 Ramo Verde

Coda di 1 km per incidente sulla Complanare di Bologna.

Direzione Autostrada Bologna-Taranto

La coda va dal chilometro 4,4 al chilometro 3,0 per una lunghezza di 1,4 km.



A56 TANGENZIALE DI NAPOLI





00:03 – Entrata Capodimonte

L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:02 – Tratto Capodimonte – Corso Malta

Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.







00:02 – Entrata Arenella

L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.

Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino

Entrata consigliata: Corso Malta.







00:02 – Area di servizio Scudillo Est

L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 per lavori.



Fonte: Autostrade per l’Italia