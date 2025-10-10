Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale

La situazione del traffico sulle principali autostrade italiane per l’11 ottobre 2025 si presenta caratterizzata da chiusure e rallentamenti dovuti soprattutto a lavori notturni e ad alcuni incidenti che hanno causato code, particolarmente nel nodo di Bologna e nel tratto della Complanare. Tra gli eventi di rilievo, si segnala la chiusura dell’uscita di Celle Ligure sulla A10 e una lunga coda generata da un incidente sulla A14 vicino a Bologna. Di seguito il dettaglio tratta per tratta, con tutte le informazioni utili aggiornate.
A10 GENOVA-VENTIMIGLIA
01:01 – Uscita Celle Ligure
L’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 provenendo da Genova, a causa di lavori.
Direzione Ventimiglia
Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.
01:00 – Entrata Celle Ligure
L’entrata di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 verso Ventimiglia per lavori.
Direzione Ventimiglia
Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.
A14 BOLOGNA-TARANTO
01:00 – Entrata Andria
L’entrata di Andria è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 in entrambe le direzioni per lavori.
Entrambe le direzioni
Entrata consigliata verso Pescara: Canosa. Entrata consigliata verso Bari: Trani.
00:45 – Tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio
Coda per incidente nel tratto autostradale Milano-Napoli.
Direzione autostrada Milano-Napoli
La coda presente tra il chilometro 4.5 e il chilometro 5.0, per una lunghezza di 0,5 km.
00:35 – Tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio
Coda di 1 km per incidente sul tratto autostradale Milano-Napoli.
Direzione autostrada Milano-Napoli
La coda va dal chilometro 9,0 al chilometro 11,0 per una lunghezza di 2 km.
T06 COMPLANARE DI BOLOGNA
00:11 – Tra Svincolo 1 Nuova Bazzanese e Svincolo 3 Ramo Verde
Coda di 1 km per incidente sulla Complanare di Bologna.
Direzione Autostrada Bologna-Taranto
La coda va dal chilometro 4,4 al chilometro 3,0 per una lunghezza di 1,4 km.
A56 TANGENZIALE DI NAPOLI
00:03 – Entrata Capodimonte
L’entrata di Capodimonte è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.
00:02 – Tratto Capodimonte – Corso Malta
Tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Capodimonte.
00:02 – Entrata Arenella
L’entrata di Arenella è chiusa al traffico fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 verso Allacciamento Diramazione Capodichino per lavori.
Direzione Allacciamento Diramazione Capodichino
Entrata consigliata: Corso Malta.
00:02 – Area di servizio Scudillo Est
L’area di servizio Scudillo est è chiusa fino alle 06:00 dell’11 ottobre 2025 per lavori.
Fonte: Autostrade per l’Italia