Il traffico sulle autostrade oggi 12 agosto 2025 in tempo reale

La giornata di oggi, 12 agosto 2025, vede un traffico particolarmente intenso sulle principali autostrade italiane, con numerosi disagi dovuti a code, tratti chiusi e condizioni meteorologiche avverse. Tra gli eventi più rilevanti si segnalano una coda di 18 km tra Orvieto e Orte sull’A1 Milano-Napoli per tratto chiuso e una coda di 6 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona sull’A10 Genova-Ventimiglia causata da un veicolo in avaria. Di seguito il dettaglio, tratta per tratta, degli eventi più significativi registrati oggi.

A1 Milano-Napoli

Ore 09:38: Coda di 18 km tra Orvieto e Orte in direzione Napoli per tratto chiuso. La coda si estende dal chilometro 491.3 al chilometro 473.3.

Ore 05:55: Tratto chiuso tra Fiano Romano e Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA per veicolo in fiamme. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Orte su A1 Milano-Napoli.

Ore 05:42: Coda in entrata a Fiano Romano verso G.R.A. per traffico intenso.

Ore 05:41: Coda in uscita a Fiano Romano in entrambe le direzioni per traffico intenso.

Ore 04:50: Tratto chiuso tra Orte e Bivio A1/Diramazione Roma Nord in direzione Napoli per veicolo in fiamme. Entrata consigliata verso Roma: Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA su A1 Diramazione Roma sud – GRA.

A10 Genova-Ventimiglia

Ore 09:44: Coda di 6 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona in direzione Ventimiglia per veicolo in avaria. La coda si estende dal chilometro 38.7 al chilometro 32.35.

A16 Napoli-Canosa

Ore 09:10: Vento forte tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 172.5 al chilometro 127.6.

A14 Bologna-Taranto

Ore 08:09: Camper service chiuso nell’area di servizio Santerno est in direzione Bologna fino alle 08:00 del 15/08/2025 per guasto all’impianto.

Ore 05:55: Vento forte tra Poggio Imperiale e Foggia Zona Industriale in entrambe le direzioni. Il tratto interessato va dal chilometro 554.1 al chilometro 528.6.

A27 Venezia-Belluno

Ore 08:53: Coda di 1 km tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna in direzione Ss51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Traforo del Monte Bianco

Ore 09:46: Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti.

Fonte: Autostrade per l’Italia